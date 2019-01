Επτά υποψήφιοι πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τον ΟΠΑΠ

Οι επτά από τους οκτώ «μνηστήρες» που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του 33% που κατέχει το Δημόσιο στον ΟΠΑΠ, περνούν στη β΄ φάση του διαγωνισμού του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Συγκεκριμένα, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των οκτώ εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ ΑΕ. Στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα συμμετάσχουν οι εξής επτά εταιρείες και κοινοπραξίες που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής:



- BC Partners.



- Emma Delta Ltd, ένα επενδυτικό κεφάλαιο που το διαχειρίζεται η εταιρία Emma Delta Management Ltd με κύριους μετόχους τους Jiri Smejc (66,7%) και Γιώργο Μελισσανίδη (33,3%).



- Κοινοπραξία των εταιριών Gauselmann AG (55%), Playtech Ltd (41%) και Helvason Ltd (4%).



- Κοινοπραξία των εταιριών Intralot Holdings Luxemburg S.A. (34%) και Intralot Investments Ltd (66%).



- Primrose Treasure Limited, θυγατρική της εταιρίας Fosun international.



- Third Point LLC.



- TPG Capital.



Σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, θα εγκριθούν τα κείμενα για τη Β' φάση του διαγωνισμού που θα οδηγήσει στην υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.