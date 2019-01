«Share Your Success»: H COSMOTE στηρίζει και προβάλλει τις ελληνικές επιχειρήσεις

Με τη νέα ενέργεια «Share Your Success» η COSMOTE δίνει την ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προβάλλουν τη δική τους ιστορία επιτυχίας και να κερδίσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο διαφημιστικής προβολής αξίας 20.000 ευρώ.

Από 28 Νοεμβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, κάθε επιχείρηση μπορεί να προβάλει το δικό της success story μαζί με το λογότυπο της ή μια φωτογραφία, στην επίσημη σελίδα της COSMOTE στο Facebook, περιγράφοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της που την κάνουν να ξεχωρίζει στο χώρο που δραστηριοποιείται.



Στη συνέχεια, μέσω της διαδικασίας των like, όλοι μπορούν να ψηφίσουν την επιχειρηματική ιστορία που τους αρέσει περισσότερο. Τρεις επιτυχημένες ιστορίες θα αναδειχθούν από το πλήθος των like που θα έχουν συγκεντρώσει, καθώς και μετά από αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή της COSMOTE.



Σημαντική είναι η ανταπόκριση που έχει σημειωθεί ήδη από τις πρώτες μέρες, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών από ολόκληρη την Ελλάδα.