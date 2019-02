WHAT’S UP Mobile Application για απόλυτη διαχείριση του λογαριασμού!

Τη δυνατότητα να ελέγχουν τον λογαριασμό τους και να έχουν πρόσβαση από το κινητό τους σε όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται, εύκολα, γρήγορα και απλά, δίνει η COSMOTE στους κατόχους WHAT’S UP με την επίσημη εφαρμογή του WHAT’S UP που είναι πλέον διαθέσιμη στο Google play και στο Apple store!

Το WHAT’S UP είναι το πρώτο καρτοκινητό με την δική του αποκλειστική εφαρμογή για android και iphone κινητά. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες WHAT’S UP να βλέπουν το υπόλοιπο τους και τα διαθέσιμα λεπτά ομιλίας, SMS και MB, να ανανεώνουν το χρόνο ομιλίας τους, να ενεργοποιούν όλες τις υπηρεσίες του WHAT’S UP, να μοιράζονται τα λεπτά ομιλίας τους με το «Call Them All Supershare», να μαθαίνουν στη στιγμή αν ένας αριθμός ή μια επαφή του καταλόγου των επαφών τους είναι WHAT’S UP και κερδίζουν απίθανα δώρα από το «WHAT’S UP Reload it».



Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, όλες οι δυνατότητες της εφαρμογής είναι διαθέσιμες χωρίς χρέωση και με αναγνώριση του αριθμού του χρήστη, τόσο με σύνδεση στο internet από το δίκτυο Data της COSMOTE όσο και με οποιοδήποτε WiFi Hotspot.



Τη νέα εφαρμογή του WHAT’S UP έχουν ήδη εγκαταστήσει και χρησιμοποιούν περισσότεροι από 100.000 χρήστες, με αποτέλεσμα να είναι σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των δωρεάν εφαρμογών στην Ελλάδα.