Πρόγραμμα για 55.000 νέους ανέργους από το υπουργείο Εργασίας

Την υλοποίηση προγράμματος για την ένταξη τουλάχιστον 55.000 νέων στην αγορά εργασίας από τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης από το βήμα εκδήλωσης «People in Crisis», που διοργανώνει το Επαγγελματικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Πρόκειται για «πακέτο» δράσεων που περιλαμβάνει αφενός ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα κατάρτισης, πρακτικής εκπαίδευσης και επιδοτούμενης απασχόλησης για νέους έως 29 ετών, αλλά και προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας σε καινοτόμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και στην αγροτική παραγωγή.



Ο υπουργός Εργασίας, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη ανάληψης συντονισμένων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ανεργίας, η οποία από το 7,5% το 2008 εκτοξεύτηκε στο 26%, με τις χαμένες θέσεις εργασίας την τελευταία τετραετία να ξεπερνούν τις 700.000 και τους ανέργους στο 1.300.000.



Αναφερόμενος στη συμπίεση του κόστους εργασίας, ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν τη θεωρεί ως βιώσιμη και μακροχρόνια στρατηγική ανταγωνιστικότητας» και πρόσθεσε, ότι στόχος είναι «η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, εξωστρεφούς και δυναμικού που θα παράγει αξία, ποιότητα και απασχόληση».



«Ο διαρθρωτικός μετασχηματισμός της οικονομίας ήταν απαραίτητος» υποστήριξε ο κ. Βρούτσης και σημείωσε, ότι «η συγκράτηση του μοναδιαίου κόστους εργασίας ήταν μια προσωρινή, αναπόφευκτη λύση για την άμεση κάλυψη του χάσματος ανταγωνιστικότητας της τελευταίας, πριν την κρίση, δεκαετίας».



Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας «η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% την τριετία 2012-2014, θα επιτευχθεί πλήρως και μάλιστα χωρίς νέα μέτρα που θα θίγουν τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας». Ο κ. Βρούτσης ανέφερε επίσης, ότι «η σταδιακή ανάκτηση της αξιοπιστίας μας ως χώρα και οι πρώτες κινήσεις επενδυτικής εμπιστοσύνης (σύμπραξη Hewlett Packard-Cosco-ΤΡΑΙΝΟΣΕ), αλλάζουν σταδιακά την ψυχολογία και τις προσδοκίες της αγοράς.



«Διαμορφώνεται σταδιακά ένα απλό και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, φιλικό στην υγιή επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος», είπε. Τέλος, ο υπουργός Εργασίας, προανήγγειλε την προώθηση αυστηρών μέτρων για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής που ανέρχεται στο 30% της συνολικής απασχόλησης και -σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας- συνιστά "οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα".



Η εκδήλωση «People in Crisis», που διοργανώνεται από το ΕΒΕΑ με την υποστήριξη της Εταιρείας Στρατηγικών Λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, People for Business, αποσκοπεί στην «ενθάρρυνση του διαλόγου σχετικά με το νέο μοντέλο εργασίας και ανάδειξης ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.