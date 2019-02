Μεγάλη διάκριση για κόκκινο κρασί από την Κρήτη - Δεύτερο σε λίστα των Financial Times

Εν μέσω οικονομικής κρίσης και ενώ σύμφωνα με έρευνα η εγχώρια αγορά κρασιού βρίσκεται στο έλεος του αρνητικού οικονομικού κλίματος, ένα κρασί που παράγεται στην Κρήτη βρίσκεται στην κορυφή λίστας των Financial Times.

Πρόκειται για το Μιράμπελλο 2010 από τα Πεζά της Κρήτης που συνδυάζει τις ποικιλίες Κοτσιφάλι κατά 80% και Μανδηλαριά κατά 20%.



Οι γηγενείς ποικιλίες Κοτσιφάλι και Μαντηνάρι πρέπει να τονιστούν περισσότερο καθώς είναι μοναδικές λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αποκτούν επειδή ευδοκιμούν στο ιδιαίτερο κλίμα της Κρήτης.



Τη λίστα των Financial Times υπογράφει μια εκ των κορυφαίων κριτικών κρασιού στον κόσμο, η Jancis Robinson.



Μάλιστα η λίστα αφορά τα 100 καλύτερα κρασιά παγκοσμίως, και το «Μιράμπελλο» παρουσιάζεται δεύτερο στην θετική αξιολόγηση της διεθνούς φήμης κριτικού.



Δείτε εδώ το δημοσίευμα των Financial Times



Στο έλεος της κρίσης και εγχώρια αγορά κρασιού



Την ίδια ώρα έρευνα της Hellastat αποκαλύπτει ότι ο κλάδος σε πανελλαδικό επίπεδο έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ηellastat, εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η αγορά υπέστη υποχώρηση σε όρους όγκου κατά 15%-18%, με τις πωλήσεις στον τομέα της εστίασης να έχουν μειωθεί κατά 25% λόγω των σημαντικών περικοπών για κατανάλωση φαγητού και ποτού εκτός οικίας.



Ειδικότερα, η εγχώρια κατανάλωση οίνου, την αμπελοοινική περίοδο 2010/11 διαμορφώθηκε σε 3,16 εκατ. εκατόλιτρα, μειωμένη κατά 2,8% έναντι της προηγούμενης περιόδου. Μεγαλύτερες απώλειες εμφανίζουν τα ακριβότερα (premium) κρασιά ενώ παρατηρείται στροφή των καταναλωτών στο χύμα κρασί, το οποίο τιμολογείται φθηνότερα έναντι των επώνυμων προϊόντων, αλλά και στη μπύρα.



Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 2011 η συνολική παραγωγή οίνου στη χώρα μας διαμορφώθηκε σε 2,75 εκ. εκατόλιτρα, έχοντας υποχωρήσει κατά 11,3% σε σχέση με το 2010. Η φθίνουσα παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου επιβεβαιώνεται και από το σχετικό δείκτη παραγωγής της ΕΛΣΤΑΤ (-12,3% για τη περίοδο 2011/2010).



Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αμπελιών στη χώρα μας συνεχώς μειώνονται, λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος των αμπελουργών και της πολιτικής εκριζώσεων που εφαρμόζει η Ε.Ε. Παράλληλα, οι εξαγωγές οίνου μειώθηκαν το 2011 κατά 12% στα 339,49 χιλ. εκατόλιτρα ενώ οι εισαγωγές παρουσίασαν σημαντική άνοδο 89%.



Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 79 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, ο συνολικός κύκλος εργασιών υποχώρησε ελαφρώς κατά 1%. Ποσοστό 54,5% των οινοποιητικών επιχειρήσεων εμφάνισαν μειωμένες πωλήσεις σε σχέση με το 2010, με τη μέση μεταβολή να σχηματίζεται σε -1,4% (σύνολο οικονομίας: -8,7%). Τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) υποχώρησαν κατά 17,5%, στα 24,2 εκατ. ευρώ ενώ οι προ φόρων ζημίες επιδεινώθηκαν κατά 2,5 φορές, σε 15,52 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε από 28,4% σε 23,5%, συμπαρασύροντας και τους δείκτες των λειτουργικών και προ φόρων κερδών σε 11,9% και -1,8% αντίστοιχα.



Πηγή: flashnews.gr