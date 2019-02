Πώς να φορέσεις στο ρεβεγιόν τις πιο hot τάσεις της μόδας!

Τι πρέπει να προσέξεις στο βελούδινο φόρεμα; Ποιο είναι το σωστό πανωφόρι για τη βραδιά του ρεβεγιόν; Τι απόχρωση δαντέλας να φορέσεις; Ποια είναι τα in fashion αξεσουάρ που αξίζει να βάλεις; Εδώ και αρκετούς μήνες παρακολουθείς μέσα από το TLIFE τις τάσεις της μόδας.

Είναι αυτά τα νεόφερτα στιλ, υφάσματα, υλικά και looks που οι μεγάλοι οίκοι στις εβδομάδες μόδας μας παρουσίασαν και μας "έψησαν" πως αξίζει τον κόπο να τα καλωσορίσουμε στη ζωή μας. Χειμερινή σεζόν και οι τάσεις πολλές, αφού πολλά είναι και τα ρούχα που πρέπει να φοράμε τις κρύες αυτές ημέρες. Ακόμη καλύτερα γιατί αν αγαπάς το ντύσιμο αυτή η εορταστική περίοδος είναι το καλύτερο σου.



Πανωφόρια, γούνινες λεπτομέρειες, μπροκάρ, λαμπερά υφάσματα, αυστηρά ανδρόγυνα looks και sexy φορέματα είναι μόνο λίγες από τις επιλογές που έχεις για τα φετινά Χριστούγεννα. Τα κορίτσια της μόδας Χριστίνα και Σοφία αναλαμβάνουν να σε βοηθήσουν να κάνεις τη σωστή επιλογή με γνώμονα τους κανόνες της μόδας.



Πηγή: tlife.gr