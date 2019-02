Τα παστέλ του χειμώνα

Girly, κομψά και διαχρονικά τα κομμάτια σε παστέλ αποχρώσεις παραμένουν top trend και τη φετινή σεζόν για να δώσουν άλλο αέρα στις καθημερινές εμφανίσεις μας.

Οι αποχρώσεις του παλ ροζ, του λιλά και του φυστικί γίνονται οι σύμμαχοι σου για να δημιουργήσεις τις πιο κομψές εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάθε 4 τρόπους να υιοθετήσεις τη super τάση και επέλεξε αυτή που σου ταιριάζει.



The easy way:

Πόνταρε στην αγορά ενός παλτό ή blazer στις αποχρώσεις του θαλασσί ,του φυστικί, ή του ροζ παλ για να αποθεώσεις ακόμα και την πιο casual εμφάνισή σου. Συνδύασε το top κομμάτι ακόμα και με το skinny τζιν και το αγαπημένο σου φούτερ και δημιούργησε μια από τις πιο μοντέρνες εμφανίσεις της σεζόν.

Ή δημιούργησε ένα mix&match από παστέλ κομμάτια για να εντυπωσιάσεις με ένα super trendy σύνολο.



Total pastel:

Αν αγαπάς τα total σύνολα, τόλμησε να συνδυάσεις το παστέλ παντελόνι σου με ένα loose πλεκτό στην ίδια απόχρωση. Αποθέωσε τη συνολική σου εμφάνιση με γόνες σε έντονο χρώμα και μια nude oversized τσάντα.

Ακόμα, μπορείς να ταιριάξεις μια πένσιλ φούστα σε λιλά απόχρωση με ένα πουλοβεράκι στο ίδιο χρώμα και να ποντάρεις σε χρυσά αξεσουάρ και το biker leather jacket σου για να υιοθετήσεις την πιο ροκ εκδοχή του total παστέλ outfit.



The safe choice:

Η πιο safe επιλογή, που ταιριάζει σε κάθε ηλικία και περίσταση, είναι τα κομμάτια στις αποχρώσεις του μπεζ και του καμιλό. Συνδύασε το μπεζ σαλβάρι με κομμάτια σε φωτεινές αποχρώσεις και χρυσά αξεσουάρ για μια super chic εμφάνιση, ή την πλισέ μίνι φούστα ακόμη και με ένα loose φανελάκι για ένα νεανικό και κομψό σύνολο.



Skinny is the answer…

Αν ακόμα σε προβληματίζει η τάση των παστέλ επένδυσε στο skinny τζιν. Στις αποχρώσεις του γαλάζιου, του ροζ ή του πράσινου, όποια εκδοχή του κομματιού και αν επιλέξεις σίγουρα θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη σε κάθε σου εμφάνιση.

Συνδύασε το super trendy κομμάτι με το denim πουκάμισό σου, ένα loose t-shirt ή ακόμη και με το πιο κλασσικό πλεκτό φουτεράκι σου. Επέλεξε τα αγαπημένα slippers για μια καθημερινή έξοδο ή ένα ζευγάρι κομψές γόβες για ένα πιο επίσημο λουκ.



ΠΗΓΗ: faysbook.gr