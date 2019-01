Άσπρο-μαύρο: Νέοι κανόνες για τον αλάνθαστο συνδυασμό

O all time classic, αλάνθαστος συνδυασμός λευκού- μαύρου πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού οι σύγχρονες fashionistas, βάζουν σε αυτόν, την δική τους πινελιά, μέσα από τις καθημερινές τους εμφανίσεις.

Τα λευκά ρούχα, σε συνδυασμό με τα μαύρα αξεσουάρ είναι μία ολόσωστη, κλασική επιλογή. Διατηρώντας σωστές ισορροπίες μεταξύ των δύο, αντίθετων χρωμάτων, πετυχαίνετε ένα αβίαστα δυναμικό look. Το μίνι, στενό φόρεμα, αποκτά ρομαντικό και νοσταλγικό χαρακτήρα, με την λευκή δαντέλα, ενώ, όλο το σύνολο, γίνεται πιο παιχνιδιάρικο, με τη μαύρη fedora. Η μακριά chain bag, φορεμένη χιαστί, προσδίδει σε όλο το look κοριτσίστικο αέρα. Τα μαύρα booties αποτελούν την τέλεια επιλογή για τις πρωινές εμφανίσεις, ενώ το λεπτό καλσόν είναι το καταλληλότερο για ένα απόλυτα επίκαιρο αποτέλεσμα.



ΠΗΓΗ: Marie Claire