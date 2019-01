Οι πιο δυνατές τάσεις του ανοιξιάτικου μακιγιάζ

Στα λουκ που παρουσιάστηκαν στα fashion shows των τεσσάρων μητροπόλεων της μόδας -Λονδίνο, Ν. Υόρκη, Μιλάνο και Παρίσι- κυριάρχησαν έντονα χρώματα, εμπνευσμένοι συνδυασμοί και ανατρεπτική διάθεση. Δείτε τα λουκ από τα ντεφιλέ και τα προϊόντα που θα χρειαστείτε για να τα αντιγράψετε.

Η αποθέωση του μοβ!

Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε τη συγκεκριμένη απόχρωση στις επιλογές των make-up artists και των σχεδιαστών μόδας. Φέτος όμως το κλειδί βρίσκεται στους πρωτότυπους συνδυασμούς της. Για παράδειγμα, η Ντόνα Κάραν δημιούργησε ένα smoky look επιλέγοντας ένα ξεχωριστό ντεγκραντάρισμα διαφορετικών τόνων του μοβ.

Ο οίκος Frankie Morello με τη σειρά του εμπνεύστηκε από τη μαγεία των σούπερ ηρώων στα κόμικ των παιδικών μας χρόνων. Έτσι προέκτεινε παράλληλες γραμμές αϊλάινερ στην εξωτερική γωνία του ματιού. Επιπλέον οι Aigner και Barbara Bui τόνισαν με μοβ κραγιόν τα χείλη των μοντέλων επιλέγοντας αυστηρό nude για το υπόλοιπο μακιγιάζ, ακόμα και για τα φρύδια. Στόχος ήταν τα μοβ χείλη να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.



I love metallica

Την ανατροπή κάνουν σίγουρα οι μεταλλιζέ αποχρώσεις στις σκιές ματιών που συνήθως συναντούσαμε στα ντεφιλέ του χειμώνα. Φέτος όμως οι μεγαλύτεροι οίκοι μόδας παρουσίασαν στις καλοκαιρινές πασαρέλες τους μοντέλα με έντονο metallic smoky eye look. Ο οίκος Chanel απογείωσε τη συγκεκριμένη τάση επιλέγοντας ασημί τόνους, οι Chloé και Βranquinho πόνταραν σε εντυπωσιακές χάλκινες σκιές ματιών και ο Louis Vuitton σε πορτοκαλί wet εφέ που απέσπασε τα καλύτερα σχόλια με το δροσερό αποτέλεσμα που άφηνε πάνω στα βλέφαρα των μοντέλων.



Out of the... blue

Με άκρως καλοκαιρινή και χαρούμενη διάθεση οι τόνοι του μπλε είχαν την τιμητική τους στα ντεφιλέ για την ερχόμενη σεζόν. Michael Kors, Dior, Moschino, Moncler και Versus πρότειναν έντονο μακιγιάζ στα μάτια με σκιές και μολύβια στα χρώματα της θάλασσας. Ταιριάζουν ιδανικά σε όσες διαθέτουν γαλανά ή πράσινα μάτια, ενώ οι σχεδιαστές και σε αυτή την περίπτωση κρατούν χαμηλούς τόνους σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο. Έτσι αναδεικνύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η συγκεκριμένη απόχρωση και παράλληλα το βλέμμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη ένταση.



Υellow vs white!

Το έντονο κίτρινο και το άσπρο αποτελούν μεγάλη τάση φέτος και συγκεκριμένα τα μολύβια ματιών με τα αντίστοιχα χρώματα! Αν είστε ιδιαίτερα τολμηρές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το περίγραμμα των ματιών, αντί για σκιά, σε όλο το κινητό βλέφαρο. Εναλλακτικά για να τονίσετε την εσωτερική γωνία του ματιού, χαρίζοντας μια ιδιαίτερη πινελιά στο λουκ σας. Ψήφο... εμπιστοσύνης στο κίτρινο έδωσαν διάσημοι οίκοι όπως οι Kenzo και Μilly, ενώ στο άσπρο οι Just Cavalli, Moschino και John Galliano. Αν το επιλέξετε, φροντίστε μόνο το υπόλοιπο μακιγιάζ να κινηθεί σε πιο nude τόνους ώστε να αναδείξετε ακόμα περισσότερο το εν λόγω λουκ.



Βarbie girl!

Το ροζ έκανε αισθητή την παρουσία του στα περισσότερα fashion shows για τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2013. Οι σχεδιαστές θέλησαν να αποτυπώσουν τις ελπίδες τους για την έναρξη μια νέας, πιο κεφάτης και γλυκιάς εποχής που θα... ξεχειλίζει χρώμα και ρομαντικά όνειρα! Διάσημοι οίκοι μόδας, όπως οι Dries Van Noten, Giles, Luisa Beccaria, Missoni, No 21, Vivienne Westwood, ανέδειξαν λουκ με ζουμερά χείλη βαμμένα στις πιο έντονες αποχρώσεις του ροζ, οι οποίες χάρισαν έναν άκρως girly αέρα στο στυλ των μοντέλων. Αυτό το χρώμα ταιριάζει ιδιαίτερα στις ξανθές, αφού φωτίζει ακόμα περισσότερο τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, αλλά και στις μελαχρινές με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα.



Βλεφαρίδες XXL

Οι μεγάλες, πλούσιες βλεφαρίδες με όγκο παραμένουν διαχρονική επιλογή! Οι ψεύτικες όμως -σήμα κατατεθέν των ΄60s- που ανακαλύψαμε στις επιδείξεις μόδας των Giorgio Armani, Moncler, Pin Up Stars, Dsquared2 και Gucci, αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη πρόταση κάνει δυνατό comeback το 2013! Πριν κάποια χρόνια θεωρούνταν υπερβολικές και ντεμοντέ, από την προηγούμενη σεζόν όμως έκαναν δειλά δειλά ξανά την εμφάνισή τους. Φέτος τονίζουν με εντυπωσιακό τρόπο το βλέμμα των μοντέλων χαρίζοντάς τους παράλληλα ένα θεατρικό εφέ που ανυπομονούμε να υιοθετήσουμε.



Nail story

Το άλλοτε κλασικό γαλλικό μανικιούρ ανανεώνεται, γίνεται πιο ανατρεπτικό, πιο μοντέρνο, πιο ροκ! Η διχρωμία παραμένει, αλλά αλλάζουν τα χρώματα ή αλλιώς... αναποδογυρίζουν! Συγκεκριμένα, η λευκή γραμμή του γαλλικού γίνεται πορτοκαλί, όπως στα ντεφιλέ του οίκου Peter Som, κόκκινη και διαγώνια, όπως παρουσιάστηκε από τους Roland Μouret και Naeem Khan, ή μαύρη, όπως είδαμε στον οίκο Mabille. Επιπλέον η σχεδιάστρια Βίβιεν Γουέστγουντ και ο οίκος Clements Ribeiro δημιούργησαν τη δική τους ξεχωριστή εκδοχή που θα αποτελέσει το νέο fashion statement της σεζόν.



ΠΗΓΗ: elle.gr