Την Κυριακή το «Greece Race for the Cure»

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» με την έγκριση της Οργάνωσης Susan G. Komen for the Cure διοργανώνει τον αγώνα Greece Race for the Cure, ο οποίος αποτελείται από έναν Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. και έναν Περίπατο 2χλμ..

Ο φετινός αγώνας Greece Race for the Cure θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στο Ζάππειο, στις 11.00.

Σημαντικά στοιχεία για τον Αγώνα:

• Διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2009 στην Αθήνα. Μόνο το 2012 περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι συμμετείχαν στον αγώνα, ο οποίος είναι αφιερωμένος στους ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από καρκίνο και σε όσους στέκονται δίπλα τους και τους στηρίζουν.

• Το «Race for the Cure» είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Διοργανώνεται εδώ και 30 χρόνια σε περισσότερες από 140 πόλεις παγκοσμίως από την αμερικανική οργάνωση «Susan G. Komen for the Cure».

• Πρόκειται για μια εκδήλωση που προσφέρει δυνατές συγκινήσεις, καθώς ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται και άνθρωποι που δίνουν καθημερινά μάχη με τον καρκίνο. Πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν, έχουν στο πίσω ή μπροστινό μέρος της μπλούζας τους ένα κομμάτι χαρτί, πάνω στο οποίο γράφουν για ποιον τρέχουν. «Τρέχω για τη μητέρα μου», «Τρέχω για τον αδελφό μου», «Τρέχω για τον Νίκο», «Τρέχω για τη Βασιλική» είναι ορισμένα μόνο από τα παραδείγματα.

• Την ευθύνη και της φετινής διοργάνωσης έχει αναλάβει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

• Κόστος συμμετοχής στον αγώνα είναι 5 ευρώ & 7 ευρώ (για όσους θέλουν να έχουν πάνω τους chip χρονομέτρησης). Όλοι οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν ειδικό μπλουζάκι και καπέλο. Tα έσοδα του αγώνα θα δοθούν, όπως και κάθε χρόνο, για την πραγματοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, ενώ φέτος παρέχεται η δυνατότητα και ομαδικής εγγραφής.

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν:

- ηλεκτρονικά μέσω τις ιστοσελίδας www.almazois.gr/race2013

- στον σύλλογο «Άλμα Ζωής», Αριστοτέλους 79-81, Αθήνα (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00-17.00) μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου

- στο Hard Rock Cafe Athens, Φιλελλήνων 18, Σύνταγμα (καθημερινά 10.00-20.00) μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου

- στο The Mall Athens, Α. Παπανδρέου 35, Μαρούσι (Δευτέρα - Σάββατο 11.00-20.00) μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου.

- στο ΙΚΕΑ, κατάστημα Αθήνας Κηφισού (Δευτέρα-Σάββατο 11.00-20.00) μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου

- στο ΙΚΕΑ, κατάστημα Αθήνα Αεροδρόμιο (Δευτέρα-Σάββατο 14.00-20.00) μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου

- στο Hondos Center Πειραιά, Μπουμπουλίνας 18 (Δευτέρα-Σάββατο 11.00-20.00) μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου

- στο Ζάππειο Μέγαρο, από τις 12.00-18.00 το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και 08.00-11.15 την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

Αγώνας Δρόμου 5χλμ:

Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας (είσοδος Ζαππείου), Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας (ρεύμα ανόδου προς Χίλτον), Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας (ρεύμα καθόδου προς αμερικανική πρεσβεία), αναστροφή στο ύψος της αμερικανικής πρεσβείας στη διασταύρωση με την οδό Κόκκαλη, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας (ρεύμα ανόδου), Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου (ρεύμα καθόδου), Λεωφ. Βασιλίσσης Όλγας, Λεωφ. Αμαλίας (Ζάππειο).

Διαδρομή Περιπάτου 2χλμ:

Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας (Ζάππειο), Βασ. Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Όλγας, Λεωφ. Αμαλίας (Ζάππειο).

Για περαιτέρω πληροφορίες: www.almazois.gr