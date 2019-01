«Πάταγος» στα διεθνή ΜΜΕ με τις συλλήψεις των στελεχών Χρυσής Αυγής (Βίντεο)

Γράφει ο Βαγγέλης Βιτζηλαίος

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της σύλληψης των στελεχών της Χρυσής Αυγής, που προκαλεί αίσθηση μέσω των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών δικτύων.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι «Η ελληνική αστυνομία συλλαμβάνει τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής και βουλευτή του κόμματος», επικαλούμενο μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. προς τους δημοσιογράφους.

«Συνελήφθη ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος» για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, είναι ο τίτλος του BBC. Το βρετανικό δίκτυο στην αναφορά του επισημαίνει ότι εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί και για άλλους βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

Η ιστοσελίδα των New York Times αναφέρουν ότι «Συνελήφθη ο αρχηγός της ελληνκής ακροδεξιάς, εντάλματα και για άλλους». «Είναι η πρώτη φορά από το 1974 που συλλαμβάνονται ενεργά μέλη του κοινοβουλίου» υπογραμμίζεται.

«Συνελήφθη αρχηγός ελληνικού κόμματος» είναι ο τίτλος της Wall Street Journal, η οποία επισημαίνει ότι «η ελληνική αστυνομία συνέλαβε τον αρχηγό της ακροδεξιάς της Χρυσής Αυγής, όπως και κορυφαίο βουλευτή του κόμματος, έπειτα από τη δολοφονία αριστερού ράπερ από μέλος της οργάνωσης».

«Η Αστυνομία συλλαμβάνει τον αρχηγό της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής» σημειώνει η ιστοσελίδα της Deutsche Welle.

#Greek police have arrested the leader of the far-right #GoldenDawn party, Nikos #Michaloliakos http://t.co/uWouKLD2du