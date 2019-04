Γιατί οι γυναίκες έχουν αδυναμία στα παπούτσια;

Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου «Truth and Lies About Why We Buy» Martin Lindstrom, το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αντισταθούμε στις αγορές παπουτσιών, προέρχεται από την απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη κάθε φορά που δοκιμάζουμε κάποιο είδος ένδυσης που μας αρέσει.



Η ψυχολογία και κάποιες λειτουργίες του εγκεφάλου μας είναι υπεύθυνες για την ανεξέλεγκτη τάση να ψωνίζουμε πράγματα που αγαπάμε και όχι ο Jimmy Choo, όπως μας επισημαίνει η Helen Fisher, καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο πανεπιστήμιο Rutgers.



Επιπλέον τα ψηλοτάκουνα μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφες, σέξι και ψηλόλιγνες, οπότε εύκολα γίνονται το αντικείμενο λατρείας και επενδύουμε σε αυτά. Να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι αναβαθμίζουν το στιλ των περσινών ρούχων μας, χωρίς να ξοδευτούμε επιπλέον αγοράζοντας ένα καινούργιο σύνολο.



Αφήστε που τα ψηλοτάκουνα έχουν ιστορία. Στο παρελθόν μόνο οι ευγενείς φορούσαν ψηλοτάκουνα παπούτσια τα οποία θεωρούνταν αξεσουάρ κομψότητας και υπεροχής, ενώ τα κατώτερα στρώματα φορούσαν πιο πρακτικά που διευκόλυναν τις εργασίες τους.



Ο τρίτος λόγος που αγοράζουμε μανιωδώς παπούτσια και ειδικά γόβες στιλέτο σύμφωνα με τον συγγραφέα του The Brain in Love, Daniel Amen, είναι επειδή θεωρούμε ότι φορώντας τες το σώμα μας φαίνεται σέξι, άσχετα που στην πραγματικότητα μας δημιουργούν λόρδωση και πόνο στη μέση.



Αυτό συμβαίνει επειδή, σύμφωνα με αυτόν, η περιοχή του εγκεφάλου που επικοινωνεί με τα γεννητικά όργανα συνδέεται νευρικά με την περιοχή που συνδέεται με τα πόδια, οπότε μας δημιουργείται νοητά η αίσθηση ότι με τα πανύψηλα κομψά παπούτσια, δείχνουμε πιο ελκυστικές. Κι εμείς που νομίζαμε ότι τα λατρεύουμε και καταξοδευόμαστε σε αυτά μόνο και μόνο επειδή έχουμε διάθεση για στιλ…