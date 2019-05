Το βίντεο που κάνει το γύρο του Διαδικτύου: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας!

Σε ένα δωδεκάλεπτο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου περιγράφεται το πως ο ελληνικός πολιτισμός είναι παντού, διαχρονικός, βρίσκεται στις λέξεις, στις εκδηλώσεις ανά τον κόσμο. Σκοπός του βίντεο είναι να αναδειχθεί τι σημαίνει να είσαι Έλληνας κυρίως όταν ζεις στο εξωτερικό.

Παιδιά μεταναστών που γεννήθηκαν και ζουν στο Σικάγο, δημιούργησαν το βίντεο «What it means to be greek» δηλαδή «Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας» στο οποίο πρωταγωνιστούν εννέα Ελληνες που μοιράζονται την αγάπη τους για την ελληνική καταγωγή τους.

Το βίντεο γυρίστηκε για την εκδήλωση σε προάστιο του Σικάγο, «Coming Together In Skokie: A Celebration of Greek Culture 2013», όπου είναι αφιερωμένη στον ελληνικό πολιτισμό.