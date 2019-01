Καλύτερη ευρωπαϊκή πόλη του μέλλοντος ανακηρύχτηκε η Θεσσαλονίκη στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό «European Cities of the Future 2014», του περιοδικού Foreign Direct Ιnvestments των Financial Times.