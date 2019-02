Πώς θα χρησιμοποιήσετε το μαύρο μολύβι στο μακιγιάζ

Το μαύρο μολύβι αρνείται πεισματικά να κατέβει από τον θρόνο του καθώς αποτελεί τον δημιουργικό «έρωτα» της πλειοψηφίας των make up artists.

Μικρό, εύχρηστο, πολυμήχανο και κλασικό δίνει την σκυτάλη των trends από γενιά σε γενιά μεταλλάσσοντας και εξελίσσοντας τα χειμερινά look και φέτος εφόσον διασφαλίζει έναν vintage χαρακτήρα στις καθημερινές make up αναζητήσεις σας.



1. Επιλέξτε ένα μαλακό (khol) μαύρο μολύβι με το οποίο θα μπορέσετε να δουλέψετε πιο εύκολα και είναι πιο smooth για την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. Αν έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία αναζητήστε μια σύνθεση πλούσια σε φυτικά έλαια.



2. Φροντίστε η μύτη του να είναι πολύ λεπτή (4mm) και καλά ξυμένη ώστε να δημιουργήσετε ένα αποτέλεσμα ακριβείας με τέλεια εφαρμογή.



3. Οπλιστείτε με μια σκουρόχρωμη γκρι σκιά η οποία σε συνδυασμό με το λεπτό ειδικό πινέλο για σκιές θα σας βοηθήσει να απλώσετε και να «σβήσετε» ομοιόμορφα το μαύρο μολύβι προκειμένου να δημιουργήσετε ένα smokey eyes look.



4. Για μια πιο glam αίσθηση τονίστε την εξωτερική γωνία με μια επιπλέον λεπτή γραμμή από μαύρο eyeliner.



5. Αποφύγετε το μαύρο μολύβι μόνο αν δεν έχετε κοιμηθεί καλά και το βλέμμα σας είναι κουρασμένο καθώς οι dark πινελιές θα επιβαρύνουν την εμφάνισή σας.



6. Αναδείξτε τις αιχμηρές πινελιές του (είτε έχετε επιλέξει περίγραμμα, είτε μεμονωμένες γραμμές) με ελάχιστη ποσότητα από μια ζαχαρί σκιά στην εσωτερική γωνία των ματιών.



7. Αν έχετε παχιά φρύδια αποφύγετε την υπερβολική δόση από μαύρο μολύβι καθώς θα «μικρύνει» τα μάτια σας.