Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέλιος Σταυρίδης

Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέλιος Σταυρίδης ο οποίος το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Ο Στέλιος Σταυρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα ενώ η καταγωγή του ήταν από την Σμύρνη. Ήταν παντρεμένος με την Κεφαλονίτισσα Τζέλη Γασπαράτου με την οποία και απέκτησε τρία παιδιά, τον Κωνσταντίνο, τον Αλέξη και την Χριστίνα.

Ήταν διπλωματούχος Μηχανολόγος του Πολυτεχνείου Ζυρίχης, με μεταπτυχιακές σπουδές σε Business Administration και Οικονομικά. Μιλούσε άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και καλά Ιταλικά και Ισπανικά.

Είχε μακρά και επιτυχημένη πορεία επαγγελματία manager, σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις σε πολύ μεγάλες ελληνικές εταιρείες, όπως ο Όμιλος Lavipharm (Εντεταλμένος Σύμβουλος 1984-1987), η Κλωστοϋφαντουργία Αιγαίον με 3.500 εργαζόμενους (Διευθύνων Σύμβουλος 1988), τα Τσιμέντα Ηρακλής-Lafarge με 3.200 εργαζόμενους (Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 1991-1992), τα Ελληνικά Πετρέλαια (Διευθύνων Σύμβουλος 1992), τα ΕΛΔΑ (Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου, Πρόεδρος Δ.Σ. 1992-1993), η ΕΥΔΑΠ, όπου ήταν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) του οποίου διετέλεσε Πρόεδρος από τον Απρίλιο έως και τον Αύγουστο του 2013.

Το 2006 τιμήθηκε με το Βραβείο του Έλληνα Quality Leader of the Year από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας, ενώ ήταν ιδρυτής του Ομίλου Ideales (Piscines Ideales, Ideales Spa, Ideales Resort, Ideales Constructions), που ξεχωρίζει για τον τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας και την περιβαλλοντική ευαισθησία. Η Piscines Ideales βραβεύθηκε κατ’επανάληψη σε Ελλάδα και Ευρώπη, για το εργασιακό της περιβάλλον: Για 3 συνεχόμενες χρονιές (2007, 2008, 2009) αναγνωρίστηκε ως η καλύτερη εταιρεία για να εργάζεται κανείς (Best Workplace) στην Ελλάδα και μέσα στις 10 καλύτερες της Ευρώπης, ενώ το 2009 κατέλαβε την 1η θέση πανευρωπαϊκά.

Ο Στέλιος Σταυρίδης ήταν επίσης: