Παπούτσια ανάλογα με το στυλ σας

Τα σωστά παπούτσια μπορούν να καθορίσουν ένα στυλ και να μετατρέψουν ακόμα και το πιο απλό λουκ σε statement outfit!



Δείτε ποια παπούτσια ταιριάζουν σε κάθε στυλ για να κάνετε τη σωστή επιλογή την επόμενη φορά:



-Σουέντ Μποτάκια: Για stylish εμφανίσεις στην πόλη



-Μυτερές μπαλαρίνες: Για ρετρό- girly σύνολα



-Αρβυλάκια: Για grunge style των 90’s



-Statement sneakers: Για μοντέρνα sporty look



-Εσπαντρίγιες: Για casual σύνολα με στυλ



-Ψηλοτάκουνα πέδιλα με κορδόνια: Για super sexy βραδινές εμφανίσεις



-Over The Knee Boots: Για flirty, μοντέρνα σύνολα



-Oxfords: Για super chic, ανδρόγυνα outfits



-Μυτερές γόβες: Για κομψά και θηλυκά λουκ



-Slip On Sneakers: Για tom boy outfits



-Μπότες ιππασίας: Για elegant, πρωινά λουκ