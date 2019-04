Make up χωρίς πούδρα

Πλέον είμαστε στην άνοιξη και το στιλ είναι ανάλαφρο και χαλαρό. Έτσι πρέπει να είναι και η υπόλοιπη εμφάνιση σας, όσο αναφορά το μακιγιάζ και το μαλλί σας.



Μία πρόταση λοιπόν για το make up look είναι να βαφτείτε , ωρίς να χρησιμοποιήσετε πούδρα. Ξεφύγετε από την ματ όψη και πηγαίνετε προς την γυαλιστερή, όπου θα σας κάνει να είστε πιο λαμπερές.



Προτείνουμε ελαφριά make up για τις πρωινές ώρες να ανακατέψετε το make up σας με την ενυδατική κρέμα σας.



Συνεχίστε με λίγο ρουζ, το οποίο θα ταμπονάρετε ελαφριά και με το υπόλοιπο μακιγιάζ των ματιών σας και των χειλιών σας όπως ξέρετε.



Το συγκεκριμένο μακιγιάζ ταιριάζει ιδανικά σε κοπέλες με καθαρό πρόσωπο.



Επιπλέον είναι ιδανικό και για όσες αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με σπυράκια, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο πρόσωπό σας να αναπνέει και δεν δημιουργείται η ξηρότητα της πούδρας.



Δοκιμάστε το καθώς έχουμε ήδη μπει στην άνοιξη!