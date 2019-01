Το Σάββατο σβήνουμε τα φώτα για την «Ώρα της Γης»

Περισσότερες από 157 χώρες και περιοχές θα λάβουν μέρος φέτος στην παγκόσμια εκστρατεία ενάντια στην κλιματική αλλαγή, η Ώρα της Γης, με κεντρικό μήνυμα «Χρησιμοποίησε την ενέργειά σου για να κάνεις την αλλαγή πραγματικότητα (Use your power to make change a reality)».