Τα polka dots είναι must

Οι ασπρόμαυρες, παιχνιδιάρικες βούλες κάνουν comeback και απογειώνουν τις εμφανίσεις μας…



Τα πιο fun και κοριτσίστικα prints επιστρέφουν στο προσκήνιο της μόδας και δίνουν μια χαρούμενη και παιχνιδιάρικη διάθεση στις εμφανίσεις της σεζόν!



Επένδυσε σε ένα hot see through μπλε σκούρο πουκάμισο με λευκές βούλες ή ένα statement τζην παντελόνι με polka dots για να ξεχωρίσεις με μοναδικά, πρωινά σύνολα ή πόνταρε σε ένα girly, retro φόρεμα με τα αγαπημένα prints για elegant look κάθε στιγμή της ημέρας.



Δες 10 τρόπους να υιοθετήσεις την τάση των polka dots:



- Λευκό, αέρινο φόρεμα με μπλε πουά

- Μαύρο, retro φόρεμα με λευκά polka dots

- Sexy, μάξι φόρεμα με σκίσιμο στο πλάι

- Statement πουκάμισο

- Mix & Match

- Συνδύασε το κλασικό polka doted μπλουζάκι με ψηλόμεσο τζην σορτς και οπάκ καλσόν

- Επένδυσε στο πιο hot τζην παντελόνι της σεζόν

- ή φόρεσε το μπλουζάκι σου με μια σαλοπέτα για μοναδικά, casual looks

- Βούλες στο φόρεμα αλλά και τα παπούτσια

- Summer look με κόμπο στο πουά πουκάμισο και αρχαιοελληνικά σανδάλια.