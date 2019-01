To navy look επιστρέφει δυναμικά

Σου αρέσει το navy look αλλά βαρέθηκες την κλασική μαρινιέρα και τα φορέματα με τα χρώματα της γαλανόλευκης;



Υιοθέτησε το απόλυτο καλοκαιρινό trend με τον πιο stylish τρόπο, παίρνοντας μαθήματα στυλ από τις trend setters στους δρόμους των Μητροπόλεων της μόδας!



Οι fashionistas, συνδυάζουν τα λευκά τους κομμάτια με υπέρκομψα μπλε σκούρα ρούχα ή ποντάρουν σε γήινες αποχρώσεις για να απογειώσουν με τον πιο elegant τρόπο τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις.



Δες 10 μοντέρνους τρόπους να υιοθετήσεις το all time classic, navy look:



- Λευκό φανελάκι και μίντι, μεταξωτή navy φούστα



- Λευκό παντελόνι, μπεζ, oversized blazer και animal printed slip-ons για πιο νεανικές εμφανίσεις:



- T-shirt μαρινιέρα και ψηλόμεσο, cropped παντελόνι



- Ροζ παλ φόρεμα που δίνει την αίσθηση ότι φοράς φούτερ γύρω από τη μέση, θυμίζοντας look σε deluxe σκάφος



- Λευκή σαλοπέτα και πουλοβεράκι στους ώμους



- Ριγέ τοπ και λευκό παντελόνι



- Sexy, μεταξωτή φούστα με άνοιγμα στο πλάι, λευκό t-shirt και mules



- Total White με navy αξεσουάρ



-Φαρδιά παντελόνα και printed πουκάμισο



- Καυτό σορτς, μπεζ φανελάκι και navy blue σακάκι.