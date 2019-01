Μοναδικές φοιτητικές προσφορές και δώρα από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Με μοναδικές προσφορές και δώρα σε προϊόντα τεχνολογίας για όλους τους φοιτητές υποδέχονται το νέο ακαδημαϊκό έτος τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Οι φοιτητές που θα επισκεφθούν τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα, έως τις 31 Οκτωβρίου, θα μπορούν να αποκτήσουν:

* έως 250€ φθηνότερα τα αγαπημένα τους Smartphones και Tablets.

* δωρεάν επιλεγμένα Smartphones ή Tablets με νέα σύνδεση στο ΚαρτοΣυμβόλαιο Student.

* φθηνότερα το Smartphone ή Tablet που επιθυμούν, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, και μαζί να πάρουν δωροεπιταγή ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξίας έως 100€ για τις αγορές τους, με νέα σύνδεση στο ΚαρτοΣυμβόλαιο Student, μόνο με 20€, ή στο COSMOTE Internet On The Go Student, μόνο με 7€.

* έως 100€ φθηνότερα Smartphone και Tablet5 μαζί.

* το αγαπημένο τους Laptop και μαζί να πάρουν δώρο το COSMOTE Internet On The Go με κάρτα Student Full pack.

* έως 200€ φθηνότερα6 το αγαπημένο τους Sony Smartphone ή Tablet μαζί με Sony Smart TV.