Άρχισαν οι εγγραφές για το εαρινό εξάμηνο στο New York College

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης State University of New York / Empire State College ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο 2015.

Το New York College έχει συμπληρώσει 26 χρόνια σταθερής συνεργασίας με το Empire State College του State University of New York του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου των ΗΠΑ και προσφέρει Bachelor 4ετούς φοίτησης με διεθνή αναγνώριση και την εγγύηση ποιότητας του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το New York College έχει δώσει την ευκαιρία σε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών να αποκτήσουν γνήσιο Αμερικανικό πτυχίο από το μεγαλύτερο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής με σπουδές στην Ελλάδα.

• Δυνατότητα μεταφοράς μαθημάτων (transfer credits) από ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια

• Προνομιακά δίδακτρα για φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ και φοιτητών από επαρχία

• Επιλογή πρωινού, μεσημεριανού ή απογευματινού τμήματος σπουδών

Υπεύθυνη Προγράμματος: Dr. Karolyn Andrews, Academic Coordinator of State University of New York - ESC in Athens

• Department of Business (Διοίκησης Επιχειρήσεων)

• Department of Engineering & Informatics (Μηχανικών & Πληροφορικής)

• Department of Humanities, Social & Health Sciences (Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές & Επιστήμες Υγείας)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αμαλίας 38, Σύνταγμα,

105 58

Τηλ.: + (30) 210 322 5961

Fax: +(30) 210 323 3337

Καλλιθέα:

Θεσσαλονίκης 286, 177 78

Τηλ.: +(30) 210 48 38 071

Fax: +(30) 48 200 67

E-Mail: nycath@nyc.gr

Website: http://www.nyc.gr