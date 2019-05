Νέες στάσεις στον Πειραιά στη λεωφορειακή γραμμή των επισκεπτών κρουαζιέρας

Με στόχο να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα για την προσέλκυση τουριστών και την παραμονή των επισκεπτών κρουαζιέρας στην πόλη του Πειραιά, η δημοτική αρχή, σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΟΑΣΑ, προχώρησε σε επανασχεδιασμό της λεωφορειακής γραμμής Χ80 «Πειραιάς-Ακρόπολη-Σύνταγμα Express» που θα λειτουργήσει από αύριο Πέμπτη.

Το νέο δρομολόγιο έχει πλέον ως κύρια κατεύθυνση το παραλιακό μέτωπο της πόλης και το εμπορικό κέντρο, ενώ συνδέεται με τη λεωφορειακή γραμμή 904, που έχει ως προορισμό την Πειραϊκή χερσόνησο και κατάληξη την πλατεία Καραϊσκάκη.

Πλέον, οι 10 από τις 16 στάσεις της γραμμής Χ80 είναι στον Πειραιά.

Οι στάσεις που αφορούν τον Πειραιά είναι οι εξής:

Προς Αθήνα

1.ΑΦΕΤΗΡΙΑ/ TERMINAL Χ80 (ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΤΑΣΗ)

2.ΟΛΠ/ OLP to Athens (ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΤΑΣΗ)

3.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/ PIRAEUS ARCHAEOLOGICAL MUSEUM to Athens(ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ

4.ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ/ PIRAEUS COAST ZEA (ΝΕΑ ΣΤΑΣΗ)

5. ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ/ PIRAEUS KASTELA-MIKROLIMANO (ΝΕΑ ΣΤΑΣΗ)

Προς Πειραιά

6. ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ (ΝΕΑ ΣΤΑΣΗ)

7. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/ PIRAEUS MUNICIPAL THEATRE to terminal (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ)

8. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ/PIRAEUS ARCHAEOLOGICAL MUSEUM to terminal (ΝΕΑΣΤΑΣΗ)

9. ΟΛΠ/ OLP to terminal (ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΤΑΣΗ)

10. ΑΦΕΤΗΡΙΑ/ TERMINAL Χ80 (ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΤΑΣΗ)

«Ο Πειραιάς έχει υπέροχες τοποθεσίες και σπουδαία αξιοθέατα και δίνουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν και να απολαμβάνουν τις μοναδικές ομορφιές της πόλης μας. Εξάλλου, για εμάς ο Πειραιάς δεν είναι αφετηρία, αλλά προορισμός» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δικτύων Αλέξανδρος Αργουδέλης, με αφορμή τον επανασχεδιασμό της λεωφορειακής γραμμής.

Ο χάρτης με τη διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής Χ80