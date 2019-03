Στις κάλπες οι πολίτες για το δημοψήφισμα- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ψηφοφορία και τα αποτελέσματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 7 το πρωί η εκλογική διαδικασία για το δημοψήφισμα με το οποίο οι πολίτες καλούνται να πάρουν θέση επί ερωτήματος σχετικά με τις προτάσεις των θεσμών προς την ελληνική κυβέρνηση.

Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 7 το βράδυ.

Οι πολίτες θα ψηφίσουν στα ίδια εκλογικά τμήματα με αυτά των εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, ενώ οι ετεροδημότες ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους (κατόπιν αίτησής τους έως τις 30 Απριλίου 2015).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζουν συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στην εφαρμογή «Μάθε που ψηφίζεις» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr). Εναλλακτικά, σχετικές πληροφορίες παρέχει το ίδιο υπουργείο στο τηλέφωνο 213 1361500 έως το κλείσιμο της κάλπης.

Για τον περιορισμό των εξόδων, εν μέσω μάλιστα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, δωρεάν θα είναι το Σαββατοκύριακο η διέλευση από τα διόδια των αυτοκινητόδρομων (και της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου), όπως και την Κυριακή στην Αττική Οδό.

Επίσης, εκπτώσεις στις τιμές των εισιτηρίων τους παρέχουν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα ΚΤΕΛ και η Aegean Airlines.

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Αποδεκτά είναι και τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας και διαβατήρια που έχει λήξει η ισχύς του.

Το δημοψήφισμα θα διεξαχθεί με βάση τους εκλογικούς καταλόγους, όπως αυτοί οριστικοποιήθηκαν μετά τη Β΄ αναθεώρηση έτους 2015 και περιλαμβάνουν όλες τις μεταβολές που συντελέστηκαν μέχρι και την 30η Απριλίου 2015. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν και οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι και καταστάσεις για ορισμένες κατηγορίες εκλογέων (στρατιωτικών, ναυτικών, και ανδρών φρουράς εκλογικών τμημάτων, καθώς και κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης).

Εκλογείς που, χωρίς να έχουν αποστερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται για οποιαδήποτε άλλη αιτία στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του Δήμου στα δημοτολόγια ή Μητρώα Αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Οι πολίτες με αναπηρία ή σωματική αδυναμία ψηφίζουν πάντοτε με απόλυτη προτεραιότητα, ενώ οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διευκολύνουν την προσέλευση και αποχώρησή τους.

Οι εκλογείς θα λάβουν δύο ψηφοδέλτια. Στο πρώτο αναγράφεται το ερώτημα του δημοψηφίσματος που είναι: «Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»). Παραπλεύρως, οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν μία εκ των απαντήσεων: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ ή ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ. Η επιλογή γίνεται με σταυρό είτε εντός του τετραγώνου που υπάρχει κάτω από τις απαντήσεις είτε αριστερά ή δεξιά από την απάντηση. Το δεύτερο ψηφοδέλτιο είναι το λευκό, ενώ ως τέτοιο θα λογίζεται και το πρώτο ψηφοδέλτιο εάν δεν φέρει σταυρό.

Για να είναι νόμιμο το δημοψήφισμα θα πρέπει να προσέλθει στις κάλπες τουλάχιστον το 40% του εκλογικού σώματος.

Η συγκέντρωση και η μετάδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει με τη συνδρομή της SingularLogic, ενώ για την αμεσότερη μετάδοση των αποτελεσμάτων θα αξιοποιηθούν και κινητά τηλέφωνα τα οποία θα έχουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι 4.800 εκλογικών τμημάτων.

Λόγω της απλούστερης διαδικασίας σε σχέση με τις εκλογές, το τελικό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα είναι γνωστό μία με δύο ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης δηλαδή περί τις 8 - 9 το βράδυ.

Βασική προϋπόθεση για ασφαλές αποτέλεσμα στις 21:00 είναι να κλείσουν οι κάλπες στις 19:00 όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο. Ωστόσο, εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών δίνει τη δυνατότητα παράτασης της εκλογικής διαδικασίας έως και κατά δύο ώρες, σε εκλογικά τμήματα όπου υπάρχουν ακόμη ουρές εκλογέων. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύεται η μετάδοση αποτελεσμάτων πριν κλείσουν οι κάλπες και στο τελευταίο εκλογικό τμήμα.

Λεπτό προς λεπτό τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος