Νοέμβριος στο DEREE: Εκδηλώσεις για τα ναυτιλιακά, τον τουρισμό και άλλους τομείς επιχειρήσεων

Το School of Business του DEREE- The American College of Greece διοργανώνει για το μήνα Νοέμβριο έξι εκδηλώσεις που θα φιλοξενήσουν σημαντικές προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον επαγγελματικό κόσμο των επιχειρήσεων.