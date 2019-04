Πρωταθλήτρια κόσμου η Νομική Σχολή Αθηνών

Την πρώτη θέση στον Παγκόσμιο Γύρο του διεθνούς πανεπιστημιακού διαγωνισμού Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2015 (FDI Moot) στο Λονδίνο κατέκτησε η ομάδα προπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ομάδα των φοιτητών της Νομικής ξεπέρασε πανεπιστήμια όπως, μεταξύ άλλων, το Harvard University, το Georgetown University, το King's College London, το University of Hong Kong, το University of Buenos Aires, το University of Ottawa, το Johannes Gutenberg-Universität Mainz, το Lomonosov State University of Moscow, το National Law School of India University (Bangalore), το University of Helsinki και το University of Oslo (PluriCourts).

Ο διαγωνισμός εικονικής διεθνούς επενδυτικής διαιτησίας FDI Moot αφορά στο συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκαιο προστασίας ξένων επενδύσεων και αποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας διαιτητικής επίλυσης διεθνών επενδυτικών διαφορών.

Διοργανώνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Centre for International Studies (Salzburg, Austria), των Νομικών Σχολών των πανεπιστημίων του Suffolk (Boston, Massachusetts), και Pepperdine (Malibu, California), του German Institution of Arbitration (DIS), (Frankfurt/Cologne, Germany), καθώς και του Centre of European Law του πανεπιστημίου King's College London. Κάθε συμμετέχουσα Ομάδα φοιτητών πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς (memorials) και προφορικώς (με επίσημη αγόρευση) τόσο την πλευρά του προσφεύγοντος ξένου επενδυτή, όσο και του καθ’ου η προσφυγή κράτους υποδοχής της επένδυσης, σε μια μη πραγματική υπόθεση, ενώπιον ενός πάνελ ειδικών της διεθνούς διαιτησίας.



Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχε φέτος για τρίτη φορά στο διαγωνισμό FDI Moot, και η Ομάδα της αποτελείτο από τους φοιτητές τους φοιτητές Δέσποινα Αρσλανίδη, Ελευθέριο Δαφέρμο, Θωμά Παπαδογιάννη Βαρουχάκη, Δημήτριο Σταμάτη, Νικολέττα Χαλικοπούλου και Μαρία-Ελένη Χρυσανθακοπούλου. Προπονήτριες της ομάδας ήταν οι φοιτήτριες Ειρήνη Κικαρέα και Κλεονίκη-Μαρία Σεργάκη, μέλη της Ομάδας που είχε εκπροσωπήσει τη Νομική Σχολή Αθηνών με εξαιρετική επιτυχία στον περσινό διαγωνισμό FDI Moot 2014 καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στον κόσμο. Η Ομάδα προετοιμάστηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη και καθοδήγηση του λέκτορα Αναστασίου Γουργουρίνη.



Το φετινό θέμα του διαγωνισμού FDI Moot ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο και αφορούσε σε προσφυγή ξένου επενδυτή/παραγωγού ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα εναντίον του κράτους υποδοχής της επένδυσής του, στο Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (London Court of International Arbitration). Ειδικότερα, το κράτος είχε προβεί, δια νόμου, στην οριζόντια μείωση των εγγυημένων τιμών (Feed-In Tariffs) και στη ριζική αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα φωτοβολταϊκά, ενόψει της μείωσης του κόστους παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ λόγω ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και των έντονων ανησυχιών αναφορικά με την ενεργειακή ασφάλεια του κράτους και τη βιωσιμότητα του εθνικού μηχανισμού χρηματοδότησης ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Συνολικά, η Ομάδα της Νομικής Σχολής Αθηνών κέρδισε οκτώ βραβεία/διακρίσεις του φετινού διαγωνισμού FDI Moot: