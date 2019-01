Σάρωσε τα βραβεία σε digital marketing και Mobile Applications ο ΟΠΑΠ

Χρονιά βραβείων αποδείχθηκε το 2015 για τον ΟΠΑΠ που επιβραβεύθηκε για τις καινοτόμες ιδέες και πρωτοβουλίες του στα ψηφιακά μέσα. Συνολικά, κέρδισε 9 βραβεία για την επιτυχημένη εφαρμογή «Διαδρομή Προσφοράς», την νέα εφαρμογή OPAPP που λάνσαρε το 2015 καθώς και τον διαγωνισμό «Το ΣΚΡΑΤΣ σε στέλνει στη Μαδρίτη με τον Ολυμπιακό» που ξεχώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή για κινητά «Διαδρομή Προσφοράς» (“Route of Contribution”) βραβεύτηκε:

* Στο Συνέδριο InfoCom Mobile World & Αpps 2015, στην κατηγορία Καλύτερη Εφαρμογή Κοινωνικής Προσφοράς. * Στα Social Media Αwards 2015 όπου απέσπασε Βραβείο Platinum Mobile Award και Βραβείο Gold στην ενότητα Mobile Campaign.

* Στα Mobile Excellence Awards 2015 όπου απέσπασε Βραβείο Gold στην ενότητα Entertainment & Events Mobile Applications.

Η εφαρμογή OPAPP για κινητά τηλέφωνα απέσπασε:

* Στα Mobile Excellence Awards 2015, βραβείο Silver στην ενότητα Tool or Utility Application for Smartphone / Tablet και βραβείο Bronze στην ενότητα Mobile Advertising Campaign.

* Στα Lighthouse e-volution awards 2016, βραβείο Silver στην ενότητα Εφαρμογές Kινητού (Apps) και βραβείο Silver στην ενότητα Συνδυασμός Ψηφιακού & Φυσικού Καναλιού (Multi – Channel Commerce).

Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. απέσπασαν βραβείο Silver για τον Διαγωνισμό: «Το ΣΚΡΑΤΣ σε στέλνει στη Μαδρίτη με τον Ολυμπιακό», στην Ενότητα Best Social Media Strategy for Brand Awareness.

Σπάει τα κοντέρ η εφαρμογή OPAPP: 500.000 downloads σε 8 μήνες

Η OPAPP αδιαμφισβήτητα έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού, καθώς μέσα σε μόλις 8 μήνες από την κυκλοφορία της, έφτασε τoν εντυπωσιακό αριθμό των 500.000 downloads με μέση βαθμολογία από τους χρήστες 4.3 στα 5 στα iOS app store και Google Play store!

H OPAPP είναι μια μοναδική εφαρμογή η οποία υποστηρίζει τους πελάτες του ΟΠΑΠ σε κάθε βήμα του παιχνιδιού τους, απαντώντας στις καθημερινές παικτικές τους ανάγκες, από την προετοιμασία του δελτίου τους έως και την κατάθεση του στο πρακτορείο. Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά:

• Περισσότερα από 20 εκατομμύρια δελτία έχουν σκαναριστεί από παίκτες που έλεγξαν αν το δελτίο τους κερδίζει!

• Οι χρήστες μένουν μέσα στην εφαρμογή για περισσότερα από 7,5 λεπτά κατά μέσο όρο!

• Η εφαρμογή χρησιμοποιείται σε όλη την Ελλάδα καθώς στο 88% των πρακτορείων έχουν ήδη κατατεθεί δελτία που ετοιμάστηκαν μέσω της OPAPP.

• Μέσα από την εφαρμογή έχει καθιερωθεί ένα νέο κανάλι επικοινωνίας το οποίο επιτρέπει τη συνεχή και άμεση επαφή με τους χρήστες μέσα από προσωποποιημένα μηνύματα push.