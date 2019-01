Οι Έλληνες οδηγοί επενδύουν στο φυσικό αέριο

Στροφή στο φυσικό αέριο κάνουν οι Έλληνες οδηγοί ωθούμενοι από την ανάγκη εξοικονόμησης κόστους καυσίμου. Επιχειρήσεις και ιδιώτες επιλέγουν εργοστασιακά κατασκευασμένα CNG οχήματα και εκμεταλλεύονται σειρά πλεονεκτημάτων όπως είναι οι φοροαπαλλαγές και οι επιδοτήσεις αγοράς οχημάτων.

Μοντέλα φυσικού αερίου από μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στην έκθεση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ-FISIKON 2015

Το φυσικό αέριο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής έκθεσης ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ-FISIKON 2015 που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 22 Νοεμβρίου στο πρώην δυτικό αεροδρόμιο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες «δοκίμασαν τις αντοχές» του πράσινου καυσίμου κάνοντας test drive στους εξωτερικούς χώρους της έκθεσης με οχήματα φυσικού αερίου.

Η οδήγηση ενός οχήματος που κινείται με φυσικό αέριο επιτυγχάνει εξοικονόμηση που ξεπερνά το 50% σε σχέση με ένα όχημα με βενζίνη ενώ το κόστος είναι τουλάχιστον κατά 30% μειωμένο σε σχέση με ένα όχημα που κινείται με πετρέλαιο. Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθεί ότι 1 κιλό φυσικό αέριο κίνησης είναι ενεργειακά ισοδύναμο με 1,5 λίτρα βενζίνη, 1,3 λίτρα πετρέλαιο και 2 λίτρα υγραέριο. Παράλληλα, το φυσικό αέριο αναδείχθηκε ως το πιο οικονομικό καύσιμο στο 7ο Rally αυτοκινήτων όπου διαγωνιζόμενο με το EcoUp! της Volkswagen κάλυψε τα 582 χλμ. της συνολικής διαδρομής του ράλλυ καταναλώνοντας καύσιμο αξίας μόλις 13,7 ευρώ.

Στους χώρους της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν ζωντανές επιδείξεις για τη λειτουργία των οχημάτων φυσικού αερίου και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τα χαρακτηριστικά των οχημάτων και τις επιδόσεις του Fisikon, του πράσινου καυσίμου, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα από ένα διευρυνόμενο δίκτυο πρατηρίων στις μεγάλες ελληνικές πόλεις.

Μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσίασαν τα νέα τους μοντέλα και ενημέρωσαν τους επισκέπτες για τις επερχόμενες αφίξεις. Στους χώρους της έκθεσης υπήρχαν πολλά γνωστά μοντέλα που κινούνται με συμβατικά καύσιμα, τα οποία διαθέτουν και CNG εκδόσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση από το ελληνικό κοινό. Συγκεκριμένα, κάποια από τα πιο γνωστά ΙΧ φυσικού αερίου τα οποία κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους είναι:

-Το νέο AUDI A3

Το Audi A3 g-tron 1.4 TFSI 110 hp είναι το πρώτο αυτοκίνητο της γερμανικής φίρμας με CNG το οποίο εξασφαλίζει εξαιρετική οικονομία, αφού καταναλώνει 3,3 κιλά /100 χλμ., που αντιστοιχούν με λιγότερα από 3 ευρώ/100 χλμ., ενώ η θεωρητική αυτονομία φτάνει τα 1.300 χλμ. (400 με CNG και 900 με βενζίνη). Οι δύο δεξαμενές του φυσικού αερίου συνολικής χωρητικότητας 14,4 κιλών και βάρους μόλις 32 κιλών βρίσκονται κάτω από το δάπεδο του πορτ μπαγκάζ.. Οι εκπομπές ρύπων CO2 είναι λιγότερο από 92-88 γραμμάρια ανά km στη λειτουργία του φυσικού αερίου.

- Fiat Panda Natural Power

Το Fiat Panda Natural Power μπορεί να διανύσει 1148χλμ (με συνδυασμό των ρεζερβουάρ βενζίνης και φυσικού αερίου), ενώ η οικονομία καυσίμου μπορεί να ξεπεράσει το 60% με τη χρήση φυσικού αερίου, έναντι της βενζίνης. Διαθέτει καινοτόμο δικύλινδρο 0.9 TwinAir Turbo Natural Power κινητήρα των 80 ίππων καικαταναλώνει μόλις 3,1 κιλά φυσικού αερίου για κάθε 100 χλμ.

-Το Volkswagen Eco Up

Το eco up!, κληρονομεί την 20ετή εμπειρία της Volkswagen στην τεχνολογία κινητήρων φυσικού αερίου. Eφοδιάζεται με τον νέο τρικύλινδρο κινητήρα 999cc CNG απόδοσης 68PS με BlueMotion Technology. Ο συνδυασμός αυτός επιτυγχάνει εντυπωσιακές αποδόσεις σε επίπεδα αυτονομίας αλλά και οικονομίας χρήσης. Το eco up! καταναλώνει 2,9 kg CNG ανά 100km ενώ εκπέμπει μόλις 79gr/km CO2. Για να γίνει ιδιαίτερα αντιληπτό το χαμηλό κόστος χρήσης που εξασφαλίζει το eco up! αρκεί να αναφέρουμε ότι με 0,97€(τρέχουσα τιμή ανά κιλό του CNG) και με μέση κατανάλωση 2,9 κιλά CNG, απαιτεί μόλις 2,6€ για κάθε 100 χιλιόμετρα!

-Το Seat Leon 1.4 TGI 110 PS

Με το φυσικό αέριο προσφέρει αυτονομία 400 χιλιομέτρων με κατανάλωση 3,5 kg CNG ανά 100 χιλιόμετρα και εκπομπές CO2 94 γρ./χλμ. Ο κινητήρας με τη βενζίνη προσφέρει μία πρόσθετη αυτονομία 900 χιλιομέτρων, που συνδυαστικά καταλήγει σε 1.300 χιλιόμετρα συνολική αυτονομία.

-Το Volkswagen Passat 1.4 TSI 150 PS EcoFuel

O κινητήρας 1.4 TSI 150 PS EcoFuel εξασφαλίζει στο αυτοκίνητο πολύ καλές επιδόσεις, χαμηλό κόστος σε καύσιμα και περιορισμένες εκπομπές CO2. Το μοντέλο διαθέτει παγκοσμίως τον πρώτο κινητήρα φυσικού αερίου που συνδυάζει άμεσο ψεκασμό με διπλή υπερτροφοδότηση (Compressor & Turbo), προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις σε συνδυασμό με άριστη οικονομία χρήσης. Eπιταχύνει σε 9,8 δευτερόλεπτα, έχει μέγιστη ταχύτητα 214 χλμ/ώρα, ενώ καταναλώνει μόλις 4,3 κιλά φυσικού αερίου ανά 100χλμ.

Το κόστος καυσίμων για το Passat TSI EcoFuel ανέρχεται σε περίπου 4,17€ ανά 100χλμ., πιο οικονομικό στην κατηγορία του από πετρελαιοκίνητα και υβριδικά.

-Το VW Golf 1.4 TGi

Το Golf 1.4 TGI 110 PS BlueMotion διαθέτει κινητήρα απόδοσης 110 ίππων που διακρίνεται για το χαμηλό κόστος με την χρήση του φυσικού αερίου. Η μέση κατανάλωση φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε περίπου 3,3 ευρώ/100 χλμ. Το μοντέλο εφοδιάζεται με δύο πρόσθετες δεξαμενές ικανές να γεμίσουν με 15 κιλά συμπιεσμένου φυσικού αερίου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η παρουσία του ημι-αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη στον προαιρετικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου, το οποίο συμβάλει στην αποδοτικότητα του εξοπλισμού.

Τα μοντέλα με κινητήρα TGI διαθέτουν 2 φιάλες φυσικού αερίου CNG χωρητικότητας 7,5 kg η κάθε μία (σύνολο 15kg) ενώ η δεξαμενή βενζίνης παραμένει στα 50lt. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτονομία που αγγίζει τα 1.400km

Επιδότηση οχημάτων φυσικού αερίου

Η ΔΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος για την περαιτέρω ανάπτυξη της αεριοκίνησης προχώρησε σε συμφωνία με τις εταιρίες ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ, ΜΕRCEDES-BENZ EΛΛΑΣ, GENERAL MOTORS HELLAS A.E. και KOSMOCAR AE για την επιδότηση συγκεκριμένου αριθμού επαγγελματικών οχημάτων φυσικού αερίου.

Η επιδότηση, αφορά είτε σε μείωση της τιμής αγοράς του οχήματος, είτε σε διάθεση δωρεάν καυσίμου και σκοπό έχει τη γνωριμία των επαγγελματιών-οδηγών με το οικολογικό και οικονομικό φυσικό αέριο (οικονομία στην κατανάλωση έως 60%)