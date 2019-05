Διάλεξη του Michael Schmidt στο DEREE

O διακεκριμένος βρετανός καθηγητής, συγγραφέας και εκδότης Michael Schmidt θα βρεθεί στην Ελλάδα στις 26 Ιανουαρίου και θα δώσει διάλεξη στη βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE, στις 6 το απόγευμα, με τίτλο «Home is so sad. The Reader’s Part».

Η διάλεξη είναι ανοιχτή στο κοινό. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κολλέγιο, ο Michael Schmidt θα κάνει ένα workshop δημιουργικής γραφής με φοιτητές του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του DEREE.

Εκκινώντας από το ποίημα του Philip Larkin, Home is So Sad, ο Michael Schmidt θα επιχειρήσει να εντοπίσει τη δύναμη της ποίησης ως μέσο εκφραστικό, όχι μόνο του δημιουργού, αλλά και του αναγνώστη. Μέσα από ένα ταξίδι στον κόσμο της αρχαίας και της σύγχρονης ποίησης, ο Schmidt θα αναλύσει το είδος εκείνο της ποίησης στο οποίο ο αναγνώστης εμπλέκεται δημιουργικά.

O Michael Schmidt έχει διδάξει στα πανεπιστήμια του Μάντσεστερ, του Κέμπριτζ και της Γλασκόβης. Το 1969 ίδρυσε τις εκδόσεις Carcanet Press, έναν από τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους της Μεγάλης Βρετανίας, και το 1973 τη λογοτεχνική επιθεώρηση PN Review, ενώ έως και σήμερα διευθύνει και τα δύο. Έχει εκδώσει πολλά βιβλία, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται τα: Lives of the Poets (1999), The First Poets: Lives of the Ancient Greek Poets (2006), The Novel: A Biography (2014), καθώς και συλλογές ποιημάτων και δύο νουβέλες. Ανάμεσα στα βιβλία που έχει εκδώσει το Carcanet Press συγκαταλέγονται έργα σύγχρονων Ελλήνων ποιητών όπως του Σεφέρη και του Ελύτη, καθώς και αρχαίων Ελλήνων ποιητών.