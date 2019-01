20 χρόνια ΚΟΡΡΕΣ, 20 χρόνια άγριο τριαντάφυλλο

Το Άγριο Τριαντάφυλλο γιορτάζει 20 χρόνια με μία αναδρομή στην αρχή της ιστορίας του και μία συλλεκτική, εξελιγμένη έκδοση του πρώτου ελιξιρίου ομορφιάς του φαρμακείου, ενός ελαίου με Άγριο Τριαντάφυλλο και βιταμίνες.

Το νέο Άγριο Τριαντάφυλλο/ Λάδι Προσώπου για Λάμψη & Βαθιά Ενυδάτωση με αληθινά πέταλα Άγριου Τριαντάφυλλου, βασίζεται σε μία μορφή βιταμίνης C -SUPER C- για 10 φορές πιο αποτελεσματική απορρόφησή της στο δέρμα, μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα λάμψης.

Ιστορική Αναδρομή

1996

Γεννιέται η πρώτη φυσική κρέμα 24ωρης ενυδάτωσης και λάμψης -και το πρώτο καλλυντικό της ΚΟΡΡΕΣ- η κρέμα Άγριο Τριαντάφυλλο. Είναι η φυσική συνέχεια του πιο δημοφιλούς ελιξιρίου ομορφιάς του Φαρμακείου στο Παγκράτι, ενός αποτελεσματικού ελαίου με Άγριο Τριαντάφυλλο και βιταμίνες.

1999

Η, best-seller πλέον για την Ελλάδα, κρέμα ξεκινάει το ταξίδι της εκτός συνόρων με πρώτο σταθμό το Henri Bendel της Νέας Υόρκης. Ακολουθεί το Harvey Nichols στο Λονδίνο, τα Galleries Lafayette στο Παρίσι και σύντομα το Άγριο Τριαντάφυλλο γίνεται το πρώτο σε πωλήσεις προϊόν ΚΟΡΡΕΣ σε Ευρώπη και Αμερική.

2008

Συνεχίζοντας να αξιοποιεί μία από τις πλουσιότερες πηγές βιταμίνης C -πλουσιότερη και από αυτή του πορτοκαλιού- το Εργαστήριο Έρευνας & Ανάπτυξης ΚΟΡΡΕΣ καινοτομεί, αναπτύσσοντας μία σειρά μακιγιάζ Άγριο Τριαντάφυλλο, βασισμένη στις μοναδικές ιδιότητες του πρώτου της συστατικού.

2012

Το αγαπημένο συστατικό παίρνει τη μορφή μίας επανορθωτικής μάσκας ύπνου, Sleeping facial, που υπόσχεται βελούδινη, λαμπερή όψη σε 8 μόλις ώρες. Ένα προϊόν σταθμός στην ιστορία της ΚΟΡΡΕΣ, οι πωλήσεις του οποίου στην Αμερική ξεπερνούν το $1,000,000 σε λιγότερο από έξι μήνες.

2016

Το Άγριο Τριαντάφυλλο γιορτάζει 20 χρόνια με μία αναδρομή στην αρχή της ιστορίας του και μία συλλεκτική, εξελιγμένη έκδοση του πρώτου εκείνου ελιξιρίου ομορφιάς -το ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΓΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ &

ΒΑΘΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ. Ένα λάδι με αληθινά πέταλα Άγριου Τριαντάφυλλου, βασισμένο σε μία μορφή βιταμίνης C

-SUPER C- που ενισχύει τη δυνατότητα απορρόφησής της στο δέρμα κατά 1000% για ακόμα περισσότερη λάμψη.

ΑΓΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ/ ΛΑΔΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ & ΒΑΘΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

THE 20 YEARS EDITION

* ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΔΡΑΣΤΙΚΟ SUPER C ΓΙΑ 10x ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C

* ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ BITAMINHΣ C

* ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Το πρώτο ελιξίριο ομορφιάς του Φαρμακείου ΚΟΡΡΕΣ -το πολύτιμο λάδι Άγριο Τριαντάφυλλο- στην πιο εξελιγμένη μορφή του για εντυπωσιακή λάμψη, με τα αληθινά πέταλα του λουλουδιού να ενισχύουν τη συμβολική αξία του νέου προϊόντος.

Το νέο Λάδι Προσώπου για Λάμψη & Βαθιά Ενυδάτωση είναι ενισχυμένο με μία μορφή βιταμίνης C -SUPER C-, που δεκαπλασιάζει1 τη δυνατότητα απορρόφησής της στο δέρμα, μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα λάμψης. Η δύναμη και οι ιδιότητες της βιταμίνης C καταγράφουν την ύψιστη απόδοση, καθώς η Super C εξασφαλίζει αποδεδειγμένα πιο αποτελεσματική διείσδυση στο δέρμα και ενεργοποίηση στα κατάλληλα στρώματα. Κλινικές μελέτες (in vitro) για τη Super C καταγράφουν τη συμβολή της στη ρύθμιση της ενεργότητας των παραγόντων που επηρεάζουν την ομοιομορφία του τόνου της επιδερμίδας: η παραγωγή μελανίνης μειώνεται στο 1/10, ενώ η δράση της τυροσινάσης αναστέλλεται κατά 30%.

H επετειακή έκδοση του πολύτιμου ελαίου αποτελεί το προϊόν της ομώνυμης συλλογής με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, καθώς το μοναδικό σύστημα λάμψης ολοκληρώνεται με το λάδι Άγριου Τριαντάφυλλου, με

9x υψηλότερη περιεκτικότητα βιταμίνης C από αυτή ενός χυμού πορτοκαλιού. Το έλαιο καρπών Άγριου Τριαντάφυλλου προσφέρει σημαντική επανορθωτική δράση σε λεπτές γραμμές και χρωματικές αλλοιώσεις της επιδερμίδας, ενώ συγχρόνως βοηθάει στην ομοιόμορφη κατανομή της μελανίνης, προσδίδει λάμψη και φωτεινότητα.

Το νέο λάδι προσώπου Άγριο Τριαντάφυλλο δρα σε 3 επίπεδα -Λάμψη/ Θρέψη/ Αντιοξειδωτική δράση- συνδυάζοντας τους πρωταγωνιστικούς παράγοντες λάμψης ύψιστης απόδοσης με φυτικά έλαια και δραστικά συστατικά που στοχεύουν στην ενυδάτωση, βαθιά θρέψη και προστασία της επιδερμίδας. Ανάμεσά τους τα εξαιρετικά θρεπτικά έλαια Βερίκοκου και Ηλίανθου, η ισχυρά ενυδατική προβιταμίνη Β5 και το αντιοξειδωτικό εκχύλισμα Physalis Angulata.

94,5% φυσικό περιεχόμενο

FREE OF parabens/ mineral oil/ σιλικόνες/ προπυλενογλυκόλη/ αιθανολαμίνες

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

* 100% των γυναικών διαπίστωσε2

* βελτιωμένα επίπεδα ενυδάτωσης

* εντατική θρέψη της επιδερμίδας

* βελτίωση της υφής της επιδερμίδας

* πιο απαλό δέρμα

* 78% των γυναικών διαπίστωσε πιο ομοιόμορφο τόνο επιδερμίδας, σε μόλις 2 εβδομάδες

* 97% των γυναικών διαπίστωσε πιο ανανεωμένη, νεανική, υγιή εμφάνιση επιδερμίδας, σε μόλις 2 εβδομάδες

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΛΑΜΨΗ

ΕΛΑΙΟ ΑΓΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ένα είδος άγριου Τριαντάφυλλου με ροζ άνθη -όταν τα πέταλα του λουλουδιού πέφτουν, εμφανίζονται έντονα πορτοκαλο-κόκκινοι σπόροι, με υψηλή συγκέντρωση σε βιταμίνη C. Το έλαιο καρπών Άγριου Τριαντάφυλλου είναι, επίσης, πλούσιο σε Ω3, Ω6, Ω9 λιπαρά οξέα και βιταμίνη Α. Προσφέρει σημαντική επανορθωτική δράση σε λεπτές γραμμές και χρωματικές αλλοιώσεις της επιδερμίδας, ενώ συγχρόνως βοηθάει στην ομοιόμορφη κατανομή της μελανίνης, προσδίδει λάμψη και φωτεινότητα. Διαθέτει εξαιρετικές αντιοξειδωτικές, ενυδατικές και καταπραϋντικές ιδιότητες.

STABILISED SUPER C

Η συγκεκριμένη μορφή βιταμίνης C -Super C- δεκαπλασιάζει την απορρόφηση της καθαρής βιταμίνης C στο δέρμα, μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα λάμψης. Η σταθερής μορφής, ελαιο-διαλυτή βιταμίνη C που έχει χρησιμοποιηθεί στο νέο προϊόν, εστιάζει στη λάμψη και ομοιόμορφο τόνο της επιδερμίδας, επεμβαίνοντας στο στάδιο της μελανογένεσης, αναστέλλοντας τη δράση της τυροσινάσης και μειώνοντας την εμφάνιση δυσχρωμιών. Ωστόσο επιδεικνύει ευρύτερη δράση, καθώς διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ενισχύει τη σύνθεση κολλαγόνου και προστατεύει από τις βλάβες που προκαλούνται από την ηλιακή ακτινοβολία.

ΘΡΕΨΗ

ΕΛΑΙΟ ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ

Ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες, περιέχει βιταμίνες A, C και E, που του προσδίδουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ενώ είναι εξαιρετικά ενυδατικό, με μαλακτική και καταπραϋντική της ερεθισμένης επιδερμίδας δράση.

ΕΛΑΙΟ ΗΛΙΑΝΘΟΥ

Πλούσιο σε Ω3 λιπαρά οξέα, προσφέρει αντιοξειδωτική και μαλακτική δράση, βελτιώνοντας την υφή της επιδερμίδας.

ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΕΛΑΙΟ ΕΛΙΑΣ

Διαθέτει ισχυρές ενυδατικές και θρεπτικές ιδιότητες. Η δομή του προσομοιάζει σε αυτή του λιπώδη ιστού, ώστε είναι απόλυτα συμβατό με την επιδερμίδα.

ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΗ Β5

Ισχυρός ενυδατικός παράγοντας, που καταπραΰνει και βελτιώνει την υφή της επιδερμίδας.

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ PHYSALIS ANGULATA

Κύριος παράγοντας προστασίας από τη φωτογήρανση -προστατεύει από την υπέρυθρη (IR) και θερμική ακτινοβολία, συμβάλλει στη διαδικασία σύνθεσης κολλαγόνου, βελτιώνοντας την ελαστικότητα της επιδερμίδας και την εμφάνιση ρυτίδων. Δρα ως ασπίδα, εμποδίζοντας τη διαδερμική απώλεια υγρασίας και διατηρώντας τα επίπεδα ενυδάτωσης. Βελτιώνει την υφή, τη φωτεινότητα και τον τόνο της επιδερμίδας.

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ BISABOLOL & GINGER

Ένα μείγμα φυσικών αντι-ερεθιστικών συστατικών που καταπραΰνει την επιδερμίδα και μειώνει το ερύθημα. Δρα ενάντια στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εναλλαγών θερμοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας.