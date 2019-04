BBC: Οι έλληνες συνταξιούχοι θα μαζεύουν χόρτα για να επιβιώσουν

Στη ζωή των συνταξιούχων στην επαρχία και συγκεκριμένα στην Κρήτη αναφέρεται δημοσίευμα του BBC, το οποίο σημειώνει ότι επηρεασμένοι από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες ορισμένοι έχουν αρχίσει να αναζητούν την τροφή τους στα βουνά.

Στο δημοσίευμα με τίτλο «Why some Greek pensioners may have to forage to survive» επισημαίνεται:

Οι πρασινάδες γνωστές ως “χόρτα” έχουν αποτελέσει την βάση της Κρητικής διατροφής από τους Μινωικούς χρόνους, αλλά με την οικονομία της Ελλάδας να επιδεινώνεται με γρήγορους ρυθμούς, η αναζήτηση τροφής μπορεί να γίνει για μία ακόμα φορά τρόπος ζωής. Ο 80χρονος συνταξιούχος από την Κρήτη, ο κ. Γιώργος είναι ο πρωταγωνιστής του άρθρου της, ο οποίος και την προσκαλεί να μαζέψουν μαζί χόρτα στα όρη του Λασιθίου.

Η πρόσκληση όπως τονίζει η ίδια έγινε έξω από το σπίτι του 80χρουνου και όχι στο καφενείο του χωριού γιατί δεν ήθελε να τον ακούσει κανένας άλλος.

Η Heidi Fuller-Love υπογραμμίζει ότι «οι άνθρωποι τείνουν να ξεχνούν ότι η Ελλάδα έχει γνωρίσει τον πλούτο μόλις τα τελευταία 30 ή 40 χρόνια.

Το «ταξίδι» τους για την αναζήτηση χόρτων ξεκινά και μετά από μία περίπου ώρα, οι δυο τους καταφέρνουν να φτάσουν στο σημείο όπου ο συνταξιούχος μαζεύει τα χόρτα και αφού γεμίσουν τις τσάντες τους επιστρέφουν στο σπίτι του για να τα μαγειρέψουν.

Ο 80χρονος περιγράφει στην Heidi Fuller-Love τη ζωή στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια, την περίοδο που οι τράπεζες μοίραζαν δάνεια ακόμη και για την αγορά ενός αυτοκινήτου ενώ στη συνέχεια της δείχνει τον λογαριασμό της ΔΕΗ που πρέπει να πληρώσει. Το ποσό οφειλής είναι 180 ευρώ ενώ το συνολικό ποσό της σύνταξης που λαμβάνει είναι 500 ευρώ.

«Σύντομα αυτά τα χόρτα θα το μόνο που θα έχω για να φάω» δήλωσε ο συνταξιούχος.