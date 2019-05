Προκαλεί γερμανός φωτορεπόρτερ: Πιο ενοχλητικά και από το κρύο τα παιδιά στην Ειδομένη

Προκαλούν τα tweets ενός γερμανού φωτορεπόρτερ που βρίσκεται στην Ειδομένη, ο οποίος όπως αναφέρει... ενοχλείται από τα προσφυγόπουλα.

Ο Philipp Breu έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter:

Σε άλλο μήνυμά του έγραψε:

Many people in #Idomeni are sick and have a cough. You can easily hear it late at night before sleeping or early in the morning. #refugeesgr

Στη συνέχεια, ύστερα από τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε, ο φωτορεπόρτερ με νέο του μήνυμα ζήτησε συγγνώμη.

«Συγγνώμη για αυτό που είπα πριν για τα παιδιά το πρωί. Εγώ και η οικογένεια μου από τη Συρία είχαμε μια δύσκολη νύχτα και δεν κοιμηθήκαμε καθόλου», σημείωσε.

Σε άλλο του tweet, ο Philipp Breu ανέφερε, «το χειρότερο συναίσθημα όλων είναι ότι εγώ μπορώ να κλείσω αεροπορικό εισιτήριο σαν να παραγγέλνω στα McDonald's, ενώ οι υπόλοιποι 10.000 δεν μπορούν».

The shittiest feeling of all is that I can book a flight out of here like a McDonald's menu while the other 10.000 can't. #Idomeni