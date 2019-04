Τι δηλώνουν οι φωτορεπόρτερ που συνελήφθησαν στα Σκόπια

Στο αστυνομικό τμήμα της Γευγελής, στην πλευρά των Σκοπίων, βρίσκονται οι φωτορεπόρτερ που ακολουθούσαν το κομβόι των προσφύγων της Ειδομένης και συνελήφθησαν από τις αρχές των Σκοπίων.

Όπως δήλωσε στο Mega ο Δημήτρης Τοσίδης, που βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες, στο αστυνομικό τμήμα έχουν οδηγηθεί περισσότερα από 40 δημοσιογράφοι και αλληλέγγυοι, εκ των οποίων περίπου οι 10 είναι Έλληνες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πράγματα ακόμα είναι συγκεχυμένα, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι, ενώ όπως είπε η τελευταία εικόνα που έχει είναι οι Σκοπιανοί να βάζουν τους πρόσφυγες που κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα σε φορτηγά.

#Refugees Arrested photographers escorted by #FYROM police @euronews - More pics here https://t.co/nhT6Wc8qNt by RWS pic.twitter.com/i27Dk1PNYj