Το Deree ανοίγει τις πόρτες του σε υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου στις 10 το πρωί, το Deree – The American College of Greece υποδέχεται υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους σε μία ημερίδα γνωριμίας που έχει ως σκοπό να συστήσει στους καλεσμένους τη συνολική εμπειρία σπουδών στο Deree, από τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις ως τα προγράμματα σπουδών, το αμερικανικό σύστημα σπουδών και το ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών.

Κατά την επίσκεψη τους, οι υποψήφιοι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μάθημα της επιλογής τους από έξι τομείς: ναυτιλιακά, τουρισμός, ψυχολογία, μουσική, διοίκηση επιχειρήσεων και διεθνείς επιχειρήσεις. Οι επισκέπτες θα ξεναγηθούν στο campus από μία ομάδα φοιτητών του Deree ενώ στην παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί, θα γνωρίσουν όλες τις διαφορετικές πτυχές των σπουδών στο Deree μέσα από τα μάτια καθηγητών αλλά και φοιτητών:

• 26 σύγχρονα ακαδημαϊκά προγράμματα σε τρεις σχολές (School of Business, School of Liberal Arts and Sciences, Frances Rich School of Fine and Performing Arts) που καλύπτουν πλήθος πεδίων, όπως: τουρισμός, επικοινωνία, ψυχολογία, IT και σχεδιασμός δικτύων, περιβαλλοντικές επιστήμες, γραφιστική, εικαστικές και παραστατικές τέχνες κ.λπ.

• Υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής στήριξης ύψους 3,5 εκ. ευρώ για το 2016-17, που παρέχουν βοήθεια στο 92% των αιτούντων υποστήριξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Deree προσφέρει διάφορους τύπους υποτροφιών, είτε βάσει του βαθμού Απολυτηρίου, είτε βάσει διάκρισης σε τομείς όπως η μουσική ή ο αθλητισμός, είτε βάσει ειδικών κριτηρίων καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κ.λπ.

• Ευκαιρίες για σπουδές σε 50 διακεκριμένα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού – συχνά με υποτροφία - και αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε κορυφαίες εταιρείες σε όλο τον κόσμο.

• Υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας

• Πολύπλευρη εκπαίδευση μέσα από τους ομίλους, τις ακαδημαϊκές κοινότητες, τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό, που είναι όλα βασικά στοιχεία της συνολικής εμπειρίας σπουδών στο Deree

• Διεθνές περιβάλλον σπουδών με συμφοιτητές από περισσότερες από 50 χώρες, καθηγητές με διεθνή εμπειρία και με επίσημη γλώσσα διδασκαλίας τα αγγλικά.

Τα μαθήματα στο Deree για την ακαδημαϊκή περίοδο ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου, με ειδικά προνόμια για όσους εγγραφούν νωρίτερα. Αν ενδιαφέρεστε για σπουδές στο Deree, κάντε το πρώτο βήμα: δηλώστε συμμετοχή στο Discover Deree Day εδώ, επισκεφθείτε το campus στις 6 Ιουλίου και ανακαλύψτε έναν κόσμο δυνατοτήτων.