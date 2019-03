Κρίσιμη ημέρα η Τετάρτη για τις έρευνες για τον Μπεν

Σε αμείωτο βαθμό συνεχίζονται οι έρευνες στο νησί της Κω για την εύρεση στοιχείων που θα φέρουν την αστυνομία και την οικογένεια του Μπεν Νίνταμ πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου της εξαφάνισης του μικρού αγοριού.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής Τζον Κάζινς η Τετάρτη (5/10) θεωρείται αρκετά κρίσιμη ημέρα για την πορεία των ερευνών, όπως μεταδίδει μέσω Twitter o δημοσιογράφος του ITV News CalendarVerified, Mark Witty.

Kos farmhouse extension all but gone @itvcalendar @FindBenNeedham pic.twitter.com/9Fcu4Ot9hL