«Κραυγή» αγωνίας από τους πρόσφυγες στο Ελληνικό: «Το χιόνι το παλέψαμε, η καθήλωση θα μας σκοτώσει»

"Περάσαμε δύσκολες μέρες, σε σκηνές μένουμε, αλλά στο Αφγανιστάν κάνει πολύ περισσότερο κρύο, ξέρουμε από αυτά", δηλώνουν οι πρόσφυγες που διαμένουν στα αντίσκηνα στο γήπεδο του μπέιζμπολ στο Ελληνικό, την τελευταία δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα με σκηνές στην ύπαιθρο.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθήλωση, η απραγία, η απουσία προοπτικής. Ο Ραχμαντουλάχ Νουρή, 55 χρονών, μένει με την οικογένειά του εδώ και έντεκα μήνες στον καταυλισμό. "Νιώθω πως έχω γεράσει είκοσι χρόνια. Όλα είναι στάσιμα. Περιμένουμε να ανοίξουν τα σύνορα, να μετεγκατασταθούμε σε κάποια άλλη χώρα ή να ξεκινήσουμε τη ζωή μας εδώ. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μας λείπει η τροφή, οι γιατροί, η ίδια η ζωή φεύγει, και αυτό είναι το πιο ψυχοφθόρο", εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η συντονίστρια της δομής συμφωνεί: "οι άνθρωποι έχουν κουραστεί να κάθονται και να περιμένουν, έχουν ανάγκη να δρομολογήσουν την πορεία τους. Οι ζωή στις σκηνές είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη. Μπορεί να έχουν εξοπλιστεί για το χειμώνα, με πάτωμα, εσωτερικές ξύλινες τάβλες για μόνωση, ηλεκτρικά σώματα για θέρμανση, με αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις γύρω από κάθε σκηνή, όμως ο χώρος παραμένει περιορισμένος, ούτε όρθιος δε στέκεσαι, οι τουαλέτες είναι σε απόσταση και κοινόχρηστες, κουζίνα δεν υπάρχει, μόνο φαγητό από κέτερινγκ, πόσο καιρό να περάσει κανείς έτσι; Έχουν χάσει πια τη διάθεσή τους οι άνθρωποι για δραστηριότητες, μαθήματα κλπ που γίνονται". Σε κάθε σκηνή μένουν από τρία ως οχτώ άτομα. Τα μεγαλύτερα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο ή στο νηπιαγωγείο. Τα πιο μικρά, τρέχουν, παίζουν πάνω κάτω με μπάλες, ποδήλατα δίνοντας ζωή στον, μάλλον, μελαγχολικό, καταυλισμό.

former Hellinikon Olympic Complex today #refugees #greece #winter at least the tents are heated pic.twitter.com/YZdo6i0Dvz