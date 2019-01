Τέσσερις καινοτόμες ιδέες για την αξιοποίηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου, οι φοιτητές του ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας.

Η παρουσίαση έγινε στη Βιβλιοθήκη του ΓΠΑ, με τους φοιτητές να αποδεικνύουν ότι ο πρωτογενής τομέας της χώρας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Πρυτανικές αρχές, εκπρόσωποι του Υπ. Γεωργίας, οι Πρόεδροι των εμπλεκομένων Τμημάτων, Καθηγητές από το Γεωπονικό, το Οικονομικό και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μέλη του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ (ΚΕΜΕΛ), στελέχη συναφών επιχειρήσεων και οργανισμών και πολλοί φοιτητές.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που εκπονήθηκαν, αποδεικνύουν ότι η παραγωγή και εμπορία ποιοτικών προϊόντων της ελληνικής γης, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επικερδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας με πολύ καλές προοπτικές εσωτερικής κατανάλωσης αλλά και εξαγωγών. Το κυρίαρχο προσόν των ελληνικών αγροτικών προϊόντων είναι η εξαιρετική ποιότητά τους, ενώ η μεγαλύτερη απειλή είναι η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος που προέρχεται από την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

ORGANIC OLIVE LEAF TEA

Ε. Λέκκα, Μ. Γεωργίου, Δ. Κάβουρας, Π. Ντούρλαρη, Μ. Ουζούνη …..

⬤ O(H) LIVE όπως λέμε ελιά…. O(H) LIVE όπως λέμε ευ ζην!

⬤ Η O(H) LIVE καινοτομεί αναμειγνύοντας αριστοτεχνικά αποξηραμένα φύλλα ελιάς με εκλεκτά ελληνικά βότανα και μπαχαρικά, δημιουργώντας αγνά βιολογικά αφεψήματα. Ένα δώρο από την ελληνική γη, μια απολαυστική εμπειρία που ισορροπεί το σώμα και το πνεύμα, συνδυάζοντας γεύσεις και ιδιότητες που χαρίζουν ευεξία, χαλάρωση και αναζωογόνηση. Μια ιδέα που μετατράπηκε σε επιχειρηματικό σχέδιο και επένδυση που φαίνεται αποδοτική με κέρδη από το 2ο έτοςκαι IRR=57%.

VAYA SUPERFOODS

Δ. Ζερκούλης, Γ. Αργυρόπουλος, Δ. Παπαδάκος, Ι. Σαλαπάτας, Α. Στεφανή ….

⬤ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των βιολογικών υπέρ-τροφών, συγκεκριμένα στο σύκο, ίσως την αρχαιότερη υπέρ-τροφή, και τα αρώνια, σμέουρα, κράνια, μύρτιλα και φραγκοστάφυλα. Τα προϊόντα μεταποιούνται σε αποξηραμένα, μαρμελάδα και μπάρες.

⬤ Παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα στοχεύουμε σε πελάτες που ασπάζονται την υγιεινή διατροφή, έχοντας εκλεπτυσμένα γούστα.

⬤ Η επένδυση φαίνεται ενδιαφέρουσα καθώς η χρηματοοικονομική ανάλυση δείχνει IRR πάνω από 20% και καθαρά κέρδη στα 95.000€ από τον 6ο χρόνο.

ORANGE JUICE VMS

Γ, Βασιλάκος, Α. Μπγιάλας, Γ. Ρινακάκης, Ν. Χρόνης …..

• Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην πώληση φρεσκοστειμμένου φυσικού χυμού πορτοκαλιού μέσω αυτόματων πωλητών. Πρόκειται για άνοιγμα σε μια νέα αγορά, όπου με γεωσυμπεριφορικά κριτήρια θα επιλεχθούν προσεκτικά τα σημεία πώλησης σε καταναλωτές, οι οποίοι συνειδητά επιδιώκουν την κατανάλωση στειμμένου φυσικού χυμού έναντι των συσκευασμένων υποκατάστατων. Κύρια επιδίωξη της εταιρείας αποτελεί η παροχή προϊόντος υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα η διάθεση του στους πελάτες στην ελκυστική τιμή του 1€. Το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί, παρουσιάζει αισιόδοξα αποτελέσματα βασισμένα σε ρεαλιστικές υποθέσεις και προβλέψεις. Ο δείκτης επιστροφής ιδίων κεφαλαίων (ROE) αγγίζει το 12% στα πρώτα χρόνια λειτουργίας και η αποπληρωμή της επένδυσης γίνεται μέσα στα πέντε πρώτα έτη.

OLIVESAUCE

Δ. Τσαλόπουλος, Ε. Βασιλείου, Ν. Καλούδης, Α. Μπαλαλή, Δ. Φώτου …..

• Η επιχειρηματική ιδέα που θα παρουσιαστεί είναι η μεταποίηση και η πώληση αρωματικού ελαιολάδου. Η δραστηριότητα θα ενταχθεί σε ήδη υπάρχουσα εταιρεία εμπορίας και διανομής τροφίμων με έδρα την Θεσσαλονίκη. Οι πελάτες είναι αγοραστικό κοινό εντός και εκτός Ελλάδος με υψηλά εισοδήματα που εκτιμούν την αξία της Μεσογειακής διατροφής και οι οποίοι θα μπορούν να βρουν τα προϊόντα σε μαγαζιά delicatessen και σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Οι ετήσιες πωλήσεις αναμένεται να φθάσουν τις 220 χιλιάδες ετησίως εξασφαλίζοντας ικανοποιητικά κέρδη.