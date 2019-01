ΕΟΤ: Επιχείρηση «Ξένιος Δίας» για να προσελκύσει ξένους τουρίστες

Από αεροπορικά εισιτήρια μέχρι γεύματα σε πανάκριβα εστιατόρια πληρώνει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) για τους ξένους δημοσιογράφους που έρχονται στην Ελλάδα - και είναι στα πούπουλα!-, ώστε να διαφημίζουν έπειτα τη χώρα μας ως τουριστικό προορισμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας "Ελευθερία του Τύπου" τις τελευταίες μέρες έκαναν "απόβαση" εκπροσώποι μέσων ενημέρωσης από Χoνγκ Κoνγκ, Βρετανία και Λουξεμβούργο. Ειδικότερα, στο group press trip που διοργανώθηκε από τη Βρετανία συμμετείχαν ταξιδιωτικοί συντάκτες των μεγαλύτερων βρετανικών εντύπων (όπως "Sun" , "Daily Mail", "Mail on Sunday" . "Daily Mirror, "Daily Star" ) καθώς και της ιστοσελίδας On the Beach , η οποία έχει πάνω από 5.000 επισκέπτες μηνιαίως, 40.500 followers στο Twitter, 280.000 στο Facebook και 7.921 στο Instagram.

Οι Άγγλοι ρεπόρτερ έμειναν στην Ελλάδα από τις 16 έως τις 19 Μαίου , χωρίς να λείψουν πάντως τα απρόοπτα, αφού η απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας δεν τους επέτρερψε να μεταβούν στη Σαντορίνη και να πετάξουν από εκεί για τη χώρα τους, όπως είχε προγραμματιστεί.

Τελικά παρέμειναν στην Κρήτη και ο ΕΟΤ αναγκάστηκε να αγοράσει νέα αεροπορικά εισητήρια για την πτήση από το Ηράκλειο προς Λονδίνο και Μάντσεστερ.

Παράλληλα ο ΕΟΤ ενέκρινε εκταμίευση 6.700 ευρώ για κάλυψη εξόδων φιλοξενίας έξι δημοσιογράφων από το Λουξεμβούργο ( το διάστημα 19-23 Μαίου) "με σκοπό να γνωρίσουν τη μοντέρνα όψη της Αθήνας, καθώς και την προβολή της ως ιδανικού προορισμού city break"

Ειδικό κονδύλι 550 ευρώ εγκρίθηκε ώστε να δειπνήσουν την Κυριακή 21 Μαίου σε πολύ γνωστό -και ακριβό- εστιατόριο της Αθήνας, ενώ υπολογίστηκαν επίσης ενοικίαση μεταφορικού μέσου, ειδικές ξεναγήσεις, γεύματα στην Ακρόπολη, αλλά και επισκέψεις σε παραδοσιακά καφενεία.

Περίπου το ίδιο διάστημα εκταμιεύθηκε το ποσό των 1500 ευρώ για να πληρωθεί εισητήριο της διαδρομής Χονγκ Κονγκ- Θεσσαλονίκη- Χονγκ Κονγκ για τον δημοσιογράφο και managing director της εταιρείας Artemis Communications Group Νικ Γουόλτον.

Ο προσκεκλημένος μετά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αναμένεται να κάνει μια σειρά αφιερώματα σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις με τις οποίες συνεργάζεται, όπως είναι το The National in Abu Dhabi, Destinations of the World News in Dubai, Epicure in Singapore και The South China Morning Post in Hong Kong.