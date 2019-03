You Are Welcome και στη Θεσσαλονίκη!

Σε όλο τον κόσμο θα «ταξιδέψουν» κάρτες με μηνύματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που σχεδίασαν εικονογράφοι απ΄ όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «YOU ARE WELCOME».

Το πρόγραμμα είναι συνεργασία 10 φορέων από επτά χώρες της Ευρώπης -Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Μ. Βρετανία, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ και Τσεχία- και στοχεύει στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών, την καταπολέμηση του στιγματισμού των μεταναστών και προσφύγων, του λεκτικού μίσους και της ξενοφοβίας.

«Οι εικονογραφήσεις θα γίνουν καρτ-ποστάλ και θα μοιραστούν στη διάρκεια εκδήλωσης που συνδιοργανώνουμε στις 25 Νοεμβρίου, στις 17.00, στο Μουσείο της Αρχαίας Ρωμαϊκής Αγοράς, με τον δήμο Θεσσαλονίκης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Σαββαΐδης από την ΜΚΟ «AddArt», που συμμετέχει στο πρόγραμμα και είχε την πρωτοβουλία για την υλοποίηση έκθεσης εικονογραφήσεων «Human Right – Human Wrong» από καλλιτέχνες εικονογράφους με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πρόκειται για τους Φώτη Καλιάλη, Σταύρο Κιουτσιούκη, Νίκο Καμπασελέ, Κωνσταντίνο Σκλαβενίτη, Γιώργο Μελισσαρόπουλο, Μάνο Κοτσιφάκη, Ειρήνη Μιχαϊλίδου, Τάσο Μαραγκό, Θανάση Πέτρου, Έφη Θεοδωροπούλου, Ασπασία Καζέλη και Bίκτωρα Μοσχόπουλο.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 25 Νοεμβρίου, στη διάρκεια εκδήλωσης η οποία περιλαμβάνει και έκθεση φωτογραφίας με θέμα το προσφυγικό από τον Ιρανό φωτογράφο και σκηνοθέτη Μορτέζα Τζαφαρί, συναυλία από το γυναικείο φωνητικό σύνολο «Πλειάδες» και προβολή του ντοκιμαντέρ «School on the Move» από την ομάδα «Europa Transit».