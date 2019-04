Σοβαρά επεισόδια στον καταυλισμό της Μόριας - Τραυματίστηκαν δύο έγκυες και ένα παιδί

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στον καταυλισμό Υποδοχής και Τακτοποίησης μεταναστών και προσφύγων στην Μόρια με συγκρούσεις μεταξύ Αράβων, Αφγανών και Ιρακινών μεταναστών.

Άμεσα πραγματοποιήθηκε επέμβαση της αστυνομίας, ενώ οι μετανάστες εμπόδιζαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να μπουν στον καταυλισμό, πετώντας τους πέτρες με αποτέλεσμα οι φωτιές να κάψουν αρκετές σκηνές.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το lesvosnews.gr κατά τις συμπλοκές τραυματίστηκαν περίπου 10 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και μεταξύ αυτών φέρεται να βρίσκονται δύο έγκυες γυναίκες και ένα παιδι.

Fire in #EU camp #Moria #Lesvos #Greece. Violent incidents inside camp, injured were brought to gate, at least 4 #refugeesGr ppl evacuated by ambulances, others treated by BRF and ERCI medics outside camp. Hundreds of traumatized families stay trapped in unsafe camp. #humanrights pic.twitter.com/anH78Oe0Cl