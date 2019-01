Πρώην Αμερικανός πρέσβης για Κουφοντίνα: Πρέπει να μείνει σε αληθινή φυλακή - Χωρίς άδειες, χωρίς φάρμες

Την έντονη αντίδραση του πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Ντέιβιντ Πιρς προκάλεσε η είδηση της μεταγωγής του Δημήτρη Κουφοντίνα, στις αγροτικές φυλακές Βόλου.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός διπλωμάτης σημείωσε σε σχόλιό του στο Twitter οτι ο εκτελεστής της 17 Νοέμβρη, που είναι υπεύθυνος για το θάνατο αρκετών πολιτών πρέπει να παραμείνει σε αληθινή φυλακή.

"Δεν το καταλαβαίνω. Ο Κουφοντίνας είναι ένας καταδικασμένος τρομοκράτης, υπεύθυνος για τον θάνατο Ελλήνων, Τούρκων, Βρετανών και Αμερικανών πολιτών. Πρέπει να μείνει στην φυλακή, σε αληθινή φυλακή, και να εκτίσει ισόβια. Χωρίς άδειες, χωρίς φάρμες. Οι μέρες του έχουν τελειώσει".

Η ανάρτηση του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Ντέιβιντ Πίρς:

I just don’t get this. Koufodinas is a convicted, unrepentant terrorist responsible for the deaths of Greek, Turkish, UK, and US nationals. He should be in prison, real prison, for life. No furloughs, no farms. His day is done https://t.co/Dq6aaLWiU8