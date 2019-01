Αποκλειστικά βίντεο: Πετούσαν μολότοφ από τα μπαλκόνια στα Εξάρχεια

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, μία ημέρα μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο περιθώριο της πορείας στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Για πολλές ώρες, τα Εξάρχεια μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, με τους κουκουλοφόρους να εκτοξεύουν δεκάδες βόμβες μολότοφ, πέτρες και αντικείμενα προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, με τους αστυνομικούς να απαντούν με βομβίδες κρότου-λάμψης. Χαρακτηριστικό της έντασης των επεισοδίων είναι ότι οι κουκουλοφόροι δεν δίστασαν να πετάξουν μολότοφ ακόμα και από... μπαλκόνια πολυκατοικιών!

Όπως φαίνεται στα αποκλειστικά πλάνα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newpost.gr, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, αντιεξουσιαστές εκτόξευσαν δεκάδες βόμβες μολότοφ προς το μέρος των αστυνομικών από μπαλκόνια και ταράτσες πολυκατοικιών.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 66 προσαγωγές, με τις 13 από αυτές να μετατρέπονται σε συλλήψεις. Πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα, μεταξύ των οποίων είναι και δύο άτομα γερμανικής υπηκοότητας.

Παράλληλα, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης που βρισκόταν στην πλατεία Εξαρχείων.

Εν τω μεταξύ, χαμός προκλήθηκε στο Διαδίκτυο από το βίντεο που δείχνει έναν αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπάει με την ασπίδα του έναν συλληφθέντα στο πρόσωπο.

Το βίντεο το ανέβασε στα social media ένας ανταποκριτής του Telesur TV.

We witnessed a police officer beating an handcrafted young men at Exarchia, Athens. #antireport pic.twitter.com/CiCWCxgory