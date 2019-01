Ολοκαύτωμα Καλαβρύτων: Αποκλειστικές εικόνες από τις ετοιμασίες για τα γυρίσματα της ταινίας

Με κινηματογραφικό στούντιο μοιάζει αυτές τις ημέρες το χωριό Αροανία (ή Σοποτό) στα Καλάβρυτα για τις ανάγκες της ταινίας «Echoes of the Past» με θέμα το καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς, προκειμένου να στήσουν τα σκηνικά για τα γυρίσματα της ταινίας. Το newpost.gr εξασφάλισε και σας παρουσιάζει αποκλειστικές εικόνες από τις ετοιμασίες, λίγες ημέρες προτού αρχίσουν τα γυρίσματα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, τα παραδοσιακά μαγαζάκια που βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο του χωριού έχουν μετατραπεί σε κινηματογραφικά πλατό, που μας μεταφέρουν πίσω στη σκοτεινή περίοδο της Κατοχής.

Στα γυρίσματα της ταινίας θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 150 κομπάρσοι (κάτοικοι της επαρχίας των Καλαβρύτων), ενώ στο χωριό θα μεταφερθούν από μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, πολεμικά άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα εποχής.

Αξίζει να σημειωθεί πως γυρίσματα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα Καλάβρυτα, ενώ τα όσα εκτυλίχθηκαν τότε στο σχολείο της πόλης γυρίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό στην Αττική, που είναι πιστό αντίγραφο του σχολείου.

Υπενθυμίζεται ότι οι Γερμανοί είχαν συγκεντρώσει στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου τους κατοίκους των Καλαβρύτων και διαχώρισαν τον ανδρικό πληθυσμό από τα γυναικόπαιδα και τους ηλικιωμένους. Στη συνέχεια τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι κρατήθηκαν στο εσωτερικό του σχολείου, ενώ οι άνδρες και οι έφηβοι άνω των 13 ετών οδηγήθηκαν στο λόφο του Καππή στις παρυφές της πόλης. Εκεί οι Γερμανοί τους εκτέλεσαν με συνεχείς ριπές πολυβόλων, σκοτώνοντας περίπου 500, κατά τις νεότερες εκτιμήσεις, άτομα. Οι γυναίκες και τα παιδιά κατάφεραν να αποδράσουν από το σχολείο ενώ η κωμόπολη φλεγόταν...

Από το Game of thrones... στα Καλάβρυτα

Το σενάριο της ταινίας πραγματεύεται τα γεγονότα της 13ης Δεκεμβρίου του 1943 και πρωταγωνιστές της ταινίας «Echoes of the Past» είναι δύο διάσημοι ηθοποιοί του παγκόσμιου κινηματογράφου: ο Μαξ φον Σίντοφ και ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν.

Ο Μαξ φον Σίντοφ ή Μαξ φον Σίντοου (Max von Sydow, 10 Απριλίου 1929) είναι Σουηδός ηθοποιός. Έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες, τόσο στη Σουηδία όσο και στο εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, ο Ντέιβιντ Λιντς, ο Ρίντλεϊ Σκοτ, ο Μάρτιν Σκορσέζε και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Για την ερμηνεία του στην ταινία «Πελέ, ο κατακτητής» κέρδισε το Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου καλύτερου ηθοποιού και έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου. Επίσης, προτάθηκε για Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Εξαιρετικά Δυνατά και Απίστευτα Κοντά», και δύο φορές για Χρυσή Σφαίρα για τις ταινίες «Ο Εξορκιστής» και «Hawaii». Στην τηλεόραση, έχει εμφανιστεί στη σειρά «Game of Thrones» στον ρόλο του Three-Eyed Raven, ενώ έχει δώσει τη φωνή του και σε ένα επεισόδιο των «The Simpsons».

Ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν (George Richard Chamberlain, 31 Μαρτίου 1934) είναι Αμερικανός ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης και τραγουδιστής. Έγινε το ίνδαλμα της αμερικανικής νεολαίας όταν πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτικό σειρά «Dr. Kildare» (1961-1966), η οποία του χάρισε έναν Χρυσό Σκούφο και το έπαθλο του πιο δημοφιλή άνδρα ηθοποιού για τις χρονιές 1962, 1963 και 1964.

Από τότε έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες και σίριαλ όπως στο Σόγκουν, για την οποία βραβεύθηκε με τον "Χρυσό Σκούφο" το 1981, στο «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας», για την οποία κατέκτησε επίσης Χρυσό Σκούφο το 1984 και στο Κόμης Μόντε Χρίστο το 1975. Έχει πρωταγωνιστήσει σε κλασικούς ρόλους στο θέατρο και έχει εργαστεί σε μιούζικαλ.

Το καστ της υψηλού προδιαγραφών ταινίας συμπληρώνεται από πολλούς και ταλαντούχους Έλληνες, Αμερικανούς και Γερμανούς ηθοποιούς, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Δημήτρης Κατσαντώνης και τη σκηνοθεσία ο Νικόλας Δημητρόπουλος.

Οι συντελεστές της ταινίας

Η απόφαση για την ταινία με θέμα το καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα ελήφθη το 2015, με χρηματοδότη τον καλαβρυτινής καταγωγής Αθανάσιο (Τομ) Σουλελέ που ζει στην Αμερική.

Ο Αθανάσιος (Τομ) Σουλελές ακούγοντας τα όσα είχε βιώσει ο πατέρας του Σωτήρης Σουλελές, τον Δεκέμβρη του 1943 στα Καλάβρυτα, 13 χρονών τότε, προσέγγισε τον Στίβεν Πριόβολο και τον Δημήτρη Κατσαντώνη, δύο Έλληνες παραγωγούς ταινιών και ιδιοκτήτες της «TerraMagma Pictures» με έδρα το Χόλιγουντ και με σημαντική επαγγελματική διαδρομή και οι δυο στο χώρο της έβδομης τέχνης.

Η αρχική σκέψη ήταν να γίνει ένα ντοκιμαντέρ αλλά μετά από έρευνα για το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, παρουσιάστηκε το σενάριο και έτσι τα σχέδια άλλαξαν με την δημιουργία πλέον μιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής.

Σκηνοθέτης θα είναι ο Νικόλας Δημητρόπουλος, γνωστός στην Ελλάδα από την επιτυχημένη σειρά «Υπέροχα πλάσματα», αλλά και τη συνεργασία του με τη Village Roadshow στην κινηματογραφική ταινία «Alter Ego».

Ο Νικόλας Δημητρόπουλος, το 2002 σκηνοθέτησε την ταινία μεγάλου μήκους «Small Fish» και το 2004 την ταινία «Cold Living». Την περίοδο 2006-2007 σκηνοθέτησε την ταινία «Alter Ego», με τους Σάκη Ρουβά, Δανάη Σκιάδη, Δημήτρη Κουρούμπαλη και Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Τo 2007 κάθισε στην καρέκλα του σκηνοθέτη της δημοφιλούς κωμικής σειράς του Alpha, «Υπέροχα Πλάσματα», ενώ το 2008, σκηνοθέτησε το τηλεπαιχνίδι, «Big in Japan» (Alpha). Έχει εργαστεί στο εξωτερικό ως σκηνοθέτης και παραγωγός σε πολλές ταινίες μικρούς μήκους και ντοκιμαντέρ (Imagining Ithaca, Amazing Adventures of a Nobody, Silent Houses), σε μουσικά video (Come My Angel, Famous, Lullaby), αλλά και σε διαφημιστικά σποτ και εταιρικά video (Nescafe, Shell, Microsoft, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Τραμ, Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, τηλεοπτική καμπάνια του Alpha). Τελευταία του δουλεία η ταινία μικρού μήκους για την διαφημιστική καμπάνια της LACTA, «Love in Action».