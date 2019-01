Παγκόσμια πρωτιά για την ΠΑ και την ΕΜΥ στις δορυφορικές επικοινωνίες

Η πραγματοποιηθείσα αναβάθμιση του Δορυφορικού Σταθμού Λήψεως Αθηνών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) σε συνεργασία με τον “European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites” (EUMETSAT) είχε ως αποτέλεσμα να φέρει μία παγκόσμια πρωτιά για την Πολεμική Αεροπορία, στην οποία ανήκει η ΕΜΥ.

Η αναβάθμιση αυτή, με την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών και την εγκατάσταση υπερσύγχρονων κεραιών λήψεως, καθιστά πλέον τον Σταθμό των Αθηνών τον πρώτο σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει δεδομένα από δορυφόρους πολικής τροχιάς δεύτερης γενιάς που αναμένεται να εκτοξευτούν από το 2022 και μετά!

Ο Δορυφορικός Σταθμός Αθηνών, που βρίσκεται στην 128 Σμηναρχία Εκπαιδεύσεως Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ) στο Καβούρι Αττικής, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ευρωπαϊκό Οργανισμό EUMETSAT και ανήκει στο δίκτυο των δορυφορικών σταθμών του Οργανισμού, «συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του χρόνου διάθεσης των μετεωρολογικών δεδομένων από δορυφόρους πολικής τροχιάς προς τον τελικό χρήστη», όπως σημειώνει το ΓΕΑ.