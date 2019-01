Χριστουγεννιάτικο πέρασμα για χιλιάδες Αθηναίους από τα 15 νέα καταστήματα σε Στοά Εμπόρων και Πλατεία Θεάτρου

Χιλιάδες Αθηναίων γιόρτασαν το Σαββατοκύριακο 22 & 23 Δεκεμβρίου στα δυο νέα σημεία της πόλης, τη Στοά Εμπόρων και την Πλατεία Θεάτρου, ένα ξεχωριστό διήμερο με τίτλο «Ζήσε την Αθήνα στα σημεία» στο πλαίσιο των δράσεων αστικής αναζωογόνησης που υπογράφει το This is Athens του δήμου Αθηναίων.

«Η κοινωνική επιχειρηματικότητα και ο πολιτισμός εκπέμπουν δυνατά στη Στοά Εμπόρων και την Πλατεία Θεάτρου. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι δημιουργικές ομάδες που λειτουργούν τα 15 καταστήματα δείχνουν το έργο τους, συνομιλούν με τους υπόλοιπους Αθηναίους, βάζοντας τη δική τους σφραγίδα στο «ζωντανό» εργαστήρι ανταλλαγής ιδεών. Προσκαλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν να δουν από κοντά τη σημαντική αυτή προσπάθεια, που ξαναδίνει ζωή σε δύο ιδιαίτερα σημεία της πόλης μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γιώργος Καμίνης, δήμαρχος Αθηναίων, αναφερόμενος στη μεγάλη γιορτή παράλληλων δράσεων που στήθηκε στα δύο νέα σημεία συνάντησης στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κ. Αλέξης Γαληνός, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), πρόσθεσε ότι «οι δράσεις αστικής αναζωογόνησης του This is Athens βρίσκονται υπό την ομπρέλα της σύμπραξης This is Athens & Partners, στην οποία συμμετέχουν ο δήμος Αθηναίων και ιδιωτικοί φορείς, όπως η AEGEAN, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο ΣΕΤΕ, η Λάμψα Α.Ε., η Lamda Development και η TEMES και οι οποίοι λειτουργούν υπηρετώντας ένα κοινό σχέδιο για την ανάπτυξη και τη συν-δημιουργία της πόλης μας, προκειμένου η Αθήνα να είναι μια πόλη δημιουργική και ελκυστική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της».

Μικροί και μεγάλοι επισκέφθηκαν τα 8 νέα καταστήματα στη Στοά Εμπόρων (σχεδία αρτ, Ροκάνι και LUDD, Coocoo Creations, One Tool Three, Project Layali, WiseDog, Birdland και Athens Makerspace), γνώρισαν τις κοινωνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με την υποστήριξη του δήμου Αθηναίων και πραγματοποίησαν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους επιλέγοντας πρωτότυπα δώρα. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, περιλαμβάνοντας διάφορες δράσεις για κάθε ηλικία. Δημιουργία χριστουγεννιάτικων καρτών από ανακυκλώσιμα υλικά παρέα με περιβαλλοντική ομάδα μαθητών, την περιβαλλοντική έκθεση ζωγραφικής της Αργυρώς Παπαθανασίου, το διαδραστικό installation ανταλλαγής ευχών στο κέντρο της στοάς που έκλεψε την παράσταση, αλλά και δωρεάν μασάζ κεφαλής και χεριών από πιστοποιημένους φυσικοθεραπευτές. Τις δημιουργικές δράσεις αγκάλιασαν μικροί και μεγάλοι, στηρίζοντας με την παρουσία τους την κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση των καταστημάτων της Στοάς Εμπόρων.

Κατηφορίζοντας στην Πλατεία Θεάτρου, η μοναδική αυτή διαδρομή από το ένα σημείο στο άλλο έκρυβε πολλές ακόμα εκπλήξεις. Αστικές περιηγήσεις από τον Κωνσταντίνο Καλφακάκο και τους εθελοντές του This is My Athens, για όσους επέλεξαν να κάνουν τη διαδρομή με τα πόδια και ιδιαίτερες ποδηλατικές βόλτες για όσους επέλεξαν να κάνουν τη διαδρομή με τα χειροποίητα, ξύλινα ποδήλατα COCO-mat.bike, ένα από τα 7 καταστήματα που λειτουργούν εκεί. Πολλές ακόμα πρωτότυπες δράσεις περίμεναν τους επισκέπτες, ειδικά σχεδιασμένες από τα υπόλοιπα καταστήματα, όπως το θεματικό εργαστήριο λαογραφικού ενδιαφέροντος για την τέχνη της στάμπας στο κατάστημα Αστικά Μοτίβα, 100 φωτογραφικά πορτρέτα με πρωταγωνιστές όσους βρέθηκαν εκεί, που τράβηξε αποκλειστικά για το εορταστικό διήμερο ο γνωστός φωτογράφος μόδας Γιώργος Μαλεκάκης και εκτέθηκαν στη συνέχεια στο κατάστημα Άι Λαβ Άθενς πρότζεκτ, κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών για παιδιά από τις ομάδες Challedu και We Need Books στο κατάστημα Book & Play, παιχνίδια ρόλων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος από τους Creators of Cosmos και τους RPG 4 Kids, όπως και η παρουσίαση ενός μοναδικού εθίμου των αρχαίων Αθηναίων για το στόλισμα του ιερού δέντρου της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα Νηρωή.

Το πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με την υπογραφή του This is Athens συνόδεψε τις δράσεις των καταστημάτων, ξεκινώντας το Σάββατο με τα soul και funk d.j. sets από τους Rugrat & Joseph και την DJ Kafka υπό τη συνοδεία της ομάδας breakdancing WaveOmatics Crew, με καλλιτέχνες από την αθηναϊκή hip-hop σκηνή και το παράλληλο graffiti painting από τον Insane 51 και τον Taxis, δύο μοναδικούς street artists που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην Πλατεία Θεάτρου! Την Κυριακή πήραν τη σκυτάλη ο Θωμάς Ζάμπρας μαζί με τον Στέλιο Ανατολίτη σχολιάζοντας με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο την επικαιρότητα, οι ομάδες Jump n’ Jive και Swing That Thing έδωσαν ρυθμό swing και rock ‘n roll και η Παναφρικανική ομάδα Ubuntu Drum & Dance Group έκλεισε αυτό το ξεχωριστό, εορταστικό διήμερο με πολλή μουσική, τραγούδι και χορό!

Η Πλατεία Θεάτρου και η Στοά Εμπόρων ήρθαν για να μείνουν... Δύο ιστορικά σημεία στο κέντρο της Αθήνας σάς περιμένουν να τα επισκεφθείτε, να ζήσετε από κοντά τη μοναδική τους ατμόσφαιρα, να κάνετε τις αγορές σας και να συλλέξετε εμπειρίες, ζώντας την Αθήνα στα σημεία!

*Η γιορτή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ-Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.