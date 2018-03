Το 2ο No Finish Line Athens είναι προ των πυλών.

Ο αγώνας δρόμου που διεξήχθη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σημείωσε επιτυχία θα επαναληφθεί και φέτος στις 25-29 Απριλίου. Νικητές θα είναι και πάλι όλοι οι συμμετέχοντες καθώς τα έσοδα θα δοθούν για τη στήριξη των παιδιών της Ένωσης Μαζί για το Παιδί.

Την εκδήλωση αγκαλιάζουν προσωπικότητες από όλους τους χώρους. Αθλητές, υγιή πρότυπα δίνουν το δικό τους μήνυμα για τα παιδιά. Ανάμεσα και η Κέλλυ Λουφάκη, Παραολυμπιονίκης της ξιφασκίας σε αμαξίδιο.

Οι επιδόσεις της στο άθλημα της είναι αξιοσημείωτες αλλά η Κέλλυ είναι γεννημένη πρωταθλήτρια και στη ζωή.

Η ίδια μιλά στο Μαζί για το Παιδί για την εμπειρία της από την πρώτη διοργάνωση του No Finish Line και στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα για τα παιδιά με αναπηρία και στις οικογένειες τους.

Ποια ήταν η εμπειρία σου από το 1ο Nο Finish Line και τι έκανες;

«Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ήταν για καλό σκοπό και αυτό με ώθησε περισσότερο στο να συμμετάσχω και να βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά που υποστηρίζει η Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Συμμετείχα ενεργά, έτρεξα 4 χλμ».

Θεωρείς πως ο αθλητισμός μπορεί να φέρει κοινωνικές ομάδες και ανθρώπους πιο κοντά;

«Φυσικά και μπορεί! O αθλητισμός μπορεί να φέρει πολύ κοντά τους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα».

Τα έσοδα του No Finish Line θα δοθούν για τους σκοπούς της Ένωσης του Μαζί για το Παιδί. Κάποια παιδιά απ’ αυτά αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία. Ποιο είναι σου μήνυμα σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειες τους;

«Είμαι ένα άτομο που έχει αναπηρία, οπότε πιστεύω ότι το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η συμμετοχή μου εκείνη την ημέρα. Μακάρι τα παιδιά από το «Μαζί για το Παιδί» να μπορέσουν να τρέξουν κι αυτά μαζί με τις οικογένειες τους για να περάσουν κι αυτά το δικό τους μήνυμα.

Το αμαξίδιο δεν στερεί τη δυνατότητα το να κάνεις αυτό που πραγματικά νιώθεις. Το μήνυμα μου είναι - και πιστεύω πως είναι ισχυρό- ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορετικότητα, όλοι μπορούμε να βγούμε από το σπίτι και να μοιραστούμε τη χαρά την ιδιαίτερη αυτή ημέρα.

Όμως μαζί με την συνεισφορά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι και αυτό είναι η άσκηση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ και σε σωματικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Το να βγαίνει κανείς από το σπίτι για έναν τέτοιο σκοπό και να γνωρίζει κόσμο που συμμερίζεται τις ίδιες απόψεις και ιδέες είναι το ό,τι καλύτερο. Ας τρέξουμε για έναν κόσμο ισόνομο και δίκαιο για όλους».

Το No Finish Line Athens στηρίζει και φέτος την Ένωση Μαζί για το Παιδί

Στο 2ο No Finish Line της Αθήνας, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να περπατήσουν ή να τρέξουν ό,τι ώρα θέλουν, όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλουν, για όσες φορές θέλουν, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλουν και για όση διάρκεια θέλουν, μέσα στην κυκλική διαδρομή 1.000μ. γύρω από το Κανάλι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα nflathens.com συνεισφέροντας στην προσπάθεια που γίνεται για καλό σκοπό καθώς όλα τα έσοδα θα δοθούν στα σωματεία-μέλη της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»!

Το 2ο No Finish Line Athens αρχίζει την Τετάρτη 25 Απριλίου ώρα 20:00 και τελειώνει μετά από 90 συνεχόμενες ώρες, την Κυριακή 29 Απριλίου ώρα 14:00.

Ο αγώνας της Αθήνας ανήκει στο διεθνές πρόγραμμα του No Finish Line International και το 2017 στην πρώτη χρονιά διεξαγωγής του στην Ελλάδα, καταγράφηκαν 50.903 χιλιόμετρα από περισσότερους από 6.202 συμμετέχοντες, που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ όλων των No Finish Line για την πρώτη χρονιά διεξαγωγής, ενώ η δωρεά έφτασε τα 25.451,5 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί».