Βιβλία, CD, smartphones, τηλεοράσεις, υπολογιστές, video games και αμέτρητες επιλογές δώρων είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τι γίνεται όμως όταν σε αυτή τη γκάμα προϊόντων μπαίνουν και νέα είδη, που αφορούν τα χόμπι, την προσωπική ή βρεφική φροντίδα, τα χόμπι ή τη μόδα; Τότε μιλάμε για την απόλυτη εμπειρία στις online αγορές, που άλλοτε θα φάνταζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας...

Τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, οι αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών έχουν αλλάξει, αφού όλο και περισσότεροι εμπιστεύονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα για εύρεση προσφορών, σύγκριση τιμών και αγορά προϊόντων.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα online καταστήματα στην Ελλάδα και την Κύπρο ανήκει στα Public (www.public.gr), μέλος του ομίλου Olympia), τα οποία από την αρχή της λειτουργίας τους έδωσαν μεγάλη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, έχοντας δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα με τεχνογνωσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).

Ευθυγραμμιζόμενα με τις νέες τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες του καταναλωτικολυ κοινού, τα Public προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, εισάγοντας στον χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα το πρώτο ελληνικό marketplace. Με άλλα λόγια, δημιουργούν το ελληνικό... Amazon, μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους.

Το πρώτο online mall στην Ελλάδα

Με μια επένδυση που αγγίζει το ένα εκατ. ευρώ, τα Public μετασχηματίζουν το public.gr σε μια κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα marketplace, δηλαδή σε ένα τεράστιο διαδικτυακό mall, που θα φιλοξενεί μικρές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σε ελληνικά καταστήματα, που δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή, να αποκτήσουν το δικό τους shop in shop στο public.gr και να έρθουν σε επαφή με τους 41 εκατ. επισκέπτες του, σε ετήσια βάση.

Ως αποτέλεσμα αυτού του εγχείρηματος, η γκάμα των προϊόντων του public.gr διευρύνεται, καθώς στις κατηγορίες εντάσσονται νέα προϊόντα που αφορούν τα βρεφικά είδη, τα είδη σπιτιού και smart living, τη γυμναστική και τα sports, τα είδη προσωπικής φροντίδας, τα χόμπι και τον ελεύθερο χρόνο, το αυτοκίνητο και τη μηχανή, τα ταξίδια ή τα εποχικά είδη.

Πια δεν θα χρειάζεται να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό για να βρει τη χαμηλότερη τιμή ενός προϊόντος ή να επισκεφθεί κάποιο site του εξωτερικού για να κάνει τις αγορές του, αφού μπορεί να βρει τα ίδια και καλύτερα προϊόντα από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο καταναλωτής θα εισέρχεται στο νέο marketplace, θα περιηγείται στα καταστήματα και θα κάνει τις ηλεκτρονικές του αγορές με ευκολότερο τρόπο. Στη συνέχεια, κάθε κατάστημα που έχει «παράρτημα» μέσα στην πλατφόρμα θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της παραγγελίας.

Ωστόσο, το Public marketplace δεν αλλάζει τα δεδομένα μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι το κατάστημα Public επισκέπτονται 41 εκατομμύρια καταναλωτές και να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε περισσότερους.

Κάθε επιχείρηση θα απολαμβάνει σημαντικά οφέλη, όπως σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητα προβολής του καταστήματός τους και των προϊόντων τους σε 41 εκατ. online επισκέπτες και υποστήριξη σε marketing, εκπαιδεύσεις και webinars, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της ομάδας e-commerce του public.gr.

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στην πλατφόρμα marketplace του public.gr πρέπει να πληροί μερικά σημαντικά κριτήρια, όπως η προϊοντική κατηγορία, η ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευασία αποστολής, η έγκαιρη αποστολή με βάσει το time promise κ.α.



Οι πρώτες συνεργασίες αφορούν μεταξύ άλλων σε εταιρείες όπως οι: Baby City, Blue Green, GRC TECH, Just Baby, Kiddo, Kidscom, Koolfly, Lapin House, Medisana, Mother Vision, Munchkin, One of One, Outdoor Market, Peramax, Power Force, Safe Bebe, Terramare, Tsirikos, Unigreen, Visual Store, Zakcret Sports, Zeus, Δημητριάδης, ενώ η ομάδα συνεργατών συνεχώς διευρύνεται.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τη δημιουργία του πρώτου marketplace στην ελληνική αγορά, τα Public συνεργάστηκαν με τη διεθνή εταιρεία Mirakl, η οποία προσφέρει την κορυφαία παγκοσμίως πλατφόρμα, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίoυς retailers ανά τον κόσμο, όπως Best Buy, Walmart, Fnac-Darty κ.α.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, τα Public φέρνουν τα πάνω-κάτω στο e-commerce, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή που αναμένεται να φέρει πιο κοντά τις επιχειρήσεις με τους καταναλωτές, κάνοντας τις αγορές ακόμα πιο εύκολες, γρήγορες και αξιόπιστες.