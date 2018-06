Την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Μαίου το ThinkBiz Academy 2018 άνοιξε τις πόρτες του για 2η συνεχόμενη χρονιά και υποδέχτηκε περισσότερα από 500 άτομα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της OTEAcademy.

Με φετινό moto του το "StartUpping Your Way" και βασικούς θεματικούς άξονες το Marketing, τα Sales, το HR και το IT χάρισε στους νέους μια ολοκληρωμένη εμπειρία επιχειρηματικότητας έχοντας στο πλευρό του ως μοναδικό Platinum Sponsor την Β. Καυκάς Α.Ε. και ως Major Sponsor την ELIKON Graphic Arts.

Αν εσύ όμως δεν κατάφερες να είσαι εκεί ή θέλεις να ξαναζήσεις την "εμπειρία" δες παρακάτω 10+1 quotes από τους ομιλητές του ThinkBiz Academy 2018:

1. "Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος, η μόνη σταθερά είναι ότι θα υπάρχει συνέχεια αλλαγή! ", Μαρίκα Λάμπρου, Managing Director @ Kafkas S.A

2. "Το να αποτυγχάνεις σημαίνει ότι προσπαθείς. Σημαίνει ότι είσαι ενεργός, ότι ζεις. Αποτύχετε άφοβα. Πάρτε ρίσκα τώρα που μπορείτε.", Κωνσταντίνος Κίντζιος , Business Development Director @ ReGeneration

3. "Δεν έχει σημασία από πού ξεκινάς, σημασία έχει τι θέλεις να κάνεις!", Γιώργος Γάτος, Sales Development Director @ Workable

4. "Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να μεταφερθούμε από μία νοοτροπία ότι γνωρίζουμε τα πάντα σε μία νοοτροπία ότι μπορούμε να μάθουμε τα πάντα.", Γιώργος Παναγόπουλος, Sales Financial Analyst @ Twitter

5. " Το μόνο πράγμα που μας προσδιορίζει... είναι ο τρόπος που τοποθετούμαστε. Άρα τελικά η ταυτότητά μας είναι μία μίξη στοιχείων που εμφανίζονται τη στιγμή που βρισκόμαστε όπου βρισκόμαστε.", Θωμάς Λ. Αποστολίδης, President & CEO @ ELIKON Graphic Arts

6. "Ο καταναλωτής πλέον είναι αυτός που έχει την δύναμη, είναι always on και μπορεί και επηρεάζει την επικοινωνία... Οι νέες τεχνολογίες είναι το μέλλον, οι καινοτομίες είναι το μέλλον, το internet, τα social media.", Χρήστος Λάτος, General Manager @ OgilvyOne Worldwide Athens

7. "Το brand δεν είναι αυτό που χτίζουμε εμείς αλλά αυτό που λένε οι άλλοι όταν εμείς λείπουμε.", Βασίλειος Βέλκος, Co-Founder @ Code.Hub

8. "Η τεχνολογία θα αλλάξει πριν προβλέψεις το προς τα πού θα πάει. Το θέμα είναι ότιπρέπει να αρχίσεις να γίνεσαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορος στην αλλαγή για να την αντιμετωπίσεις και να είσαι κοντά της.", Παναγιώτης Μπούρας, Digital Recruiting Leader Europe & Talent Manager Greece @ P&G

9. "Όταν κάτι δεν πάει καλά δεν αλλάζω τον στόχο, αλλάζω τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζω τον στόχο.", Σοφία Θωμαΐδου, Managing Partner @ Zeler Advisory

10. "Ο νέος τρόπος, επανάσταση! Πρέπει να σκεφτούμε πάνω από developers, πέρα από developers.", Πέτρος Περλεπές, Analytics Engineer

11. "Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προβλέψουμε ποια είναι εκείνη η τεχνολογία, η οποία θα είναι ανάμεσα στο deception και στο disruption.", Μυλαίδη Στούμπου, Director, Cloud Productivity Sales, Germany & CEE @ Microsoft

Πέρα από τις ομιλίες όμως, στο φετινό πολυσυνέδριο έδωσαν έναν πιο βιωματικό χαρακτήρα τα εξειδικευμένα workshops, τα mock-up interviews, τα διαδραστικά παιχνίδια και happenings αλλά και το networking με ομιλητές, trainers και startups.

Με τις πιο όμορφες αναμνήσεις, λοιπόν, το ThinkBiz Academy 2018 ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του τις καλύτερες εντυπώσεις και δημιουργώντας σε όλους μας μεγάλη προσμονή για το επόμενο.

Το ταξίδι μας τελείωσε και ο προβολέας έκλεισε!

Ραντεβού του χρόνου!

Ήταν μια πρωτοβουλία του ThinkBiz που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Endeavor Greece, του Mazinnov και του HEDA, με την υποστήριξη της ΜοΚΕ ΟΠΑ και της OTEAcademy.

Golden Sponsors ήταν οι VentureFriends και η EY και Silver Sponsors η Εθνική Τράπεζα και η Kosmocar Greece.

Το event επίσης στήριξαν η OgilvyOne, ο Κουτσοδόντης, η Employ, o Ελληνικός Χρυσός και το Deree ως Bronze Sponsors.

Educational Partners ήταν η Zeler Advisory, το Athens Tech και το Tech Talent.

Ευχαριστούμε τους In-Kind Sponsors: Mokarico, Βίκος, Leroy Merlin, Μηλοκλέφτης, Mondelēz International, MyParty, Wellaby’s , Tsanos, Κυβέλη, Fitness, Maggi, Θες 3D, Grandma Syndrome, Pizza Fan, Mokpo, Kokos, Tesoro, Krocus Kozanis Products, Duo, Papaki, Coco-Mat, Hot Hot Burger Bar, Hapiness, Skag, Αφροδίτη Χουλάκη, Bubble Tale, Yamas, Smartfits και Palmie Bistro για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

Friends του συνεδρίου: Blueground, Digital Minds, Owiwi, Found.ation, Revolut, ReGeneration, Code.Hub, Feel, Bloode, Job-Pairs, Labyrinth of Senses και Vieno.