Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυάσχολα πυροσβεστικά τμήματα της Αυστραλίας, ενημέρωσε με δημοσίευσή του στο Twitter ότι προσεύχεται κα συμπαραστέκεται σε αυτούς που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική.

Οι πυροσβέστες, έχουν τοποθετήσει έξω από το κτίριο της υπηρεσίας, μια πινακίδα που γράφει στα ελληνικά: «Οι καρδιές και οι προσευχές μας για την Ελλάδα #prayforGreece»

«Οι καρδιές μας βρίσκονται σε όλους όσους πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστών που κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να σώσουν ζωές και περιουσίες», ανέφερε το tweet της Αυστραλιανής πυροσβεστικής.

Our hearts go out to everyone affected by the devastating wildfires in Greece, including the firefighters doing their best to save lives and property #PrayforGreece @newtownfire pic.twitter.com/WJGTkh3erG